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Yüzleri maskeli şahıslar karı-kocayı pompalı tüfekle öldürüp, kızlarını yaraladı!

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2018 02:53 | Son Güncelleme

Konya'da eve giren kar maskeli kişi ya da kişiler kapıyı açan Büşra Büyükşen'in (20) kafasına pompalı tüfeğin dipçiğiyle vurduktan sonra annesi Necla (52) ve babası Metin Büyükşen'e (55) ateşe ederek öldürdü. Saldırganlar olaydan sonra kaçarken, Büşra Büyükşen hastaneye kaldırıldı.

Yüzleri maskeli şahıslar karı-kocayı pompalı tüfekle öldürüp, kızlarını yaraladı!

Olay, saat 23.00 sıralarında Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre kar maskesi takan kişi ya da kişiler Metin Büyükşen'e ait evin kapısını çaldı. Kapıyı açan Büşra Büyükşen'e, saldırganlar ellerindeki pompalı tüfeğin dipçiğiyle vurarak yaraladı. Evin içerisine giren saldırganlar, pompalı tüfekle ateş ederek Necla ve Metin Büyükşen, çiftini öldürerek olay yerinden kaçtı.

YARALI GENÇ KIZ KOMŞULARINA SIĞINDI

Aldığı darbeyle yaralanan çiftin kızları Büşra Büyükşen ise olaydan sonra komşularına sığındı. Büşra Büyükşen, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından çiftin cesetleri otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna götürüldü.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan olay yerine gelen Büyükşen'in ailesinin yakınları sinir krizleri geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA / İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Konya cinayet maskeli kişiler

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