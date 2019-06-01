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Yüzlerinde maske, ellerinde taşlarla mağaza soydular

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 07:57 | Son Güncelleme

Yüzlerinde maske, ellerinde taşlarla girdikleri cep telefonu mağazasından 1 dakika içerisinde yaklaşık 100 bin liralık elektronik eşya çalan 5 hırsız kayıplara karıştı.Olay, sabah 05.00 sularında Bursa’nın merkez Nilüfer İlçesinde meydana geldi.

Yüzlerinde maske, ellerinde taşlarla girdikleri cep telefonu mağazasından 1 dakika içerisinde yaklaşık 100 bin liralık elektronik eşya çalan 5 hırsız kayıplara karıştı.
Olay, sabah 05.00 sularında Bursa’nın merkez Nilüfer İlçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bir cep telefonu mağazasına otomobil ile gelen yüzleri maskeli 5 hırsız, ellerindeki büyük taşlarla dükkanın camını kırarak içeri girdi. Dükkanda bulunan yaklaşık 100 bin lira değerindeki 20 adet elektronik eşyayı çalarak hızla geldikleri otomobille uzaklaştı. Yaklaşık 1 dakika kadar kısa sürede mağazanın camını kırıp, içeride bulunan elektronik eşyaları çalan hırsızlar kayıplara karıştı. Camların kırılma sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, maskeli 5 hırsızın ara sokaktan otomobille gelerek mağazaya yaklaştığı, ellerindeki taşların yardımıyla camları kırarak, 1 dakika içerisinde elektronik eşyaları çaldıklarını tespit etti.
Ekipler maskeli 5 hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Yüzlerinde maske, ellerinde taşlarla mağaza soydular

Yüzlerinde maske, ellerinde taşlarla mağaza soydular

Yüzlerinde maske, ellerinde taşlarla mağaza soydular

Yüzlerinde maske, ellerinde taşlarla mağaza soydular

Yüzlerinde maske, ellerinde taşlarla mağaza soydular

Yüzlerinde maske, ellerinde taşlarla mağaza soydular

Yüzlerinde maske, ellerinde taşlarla mağaza soydular

Yüzlerinde maske, ellerinde taşlarla mağaza soydular

Yüzlerinde maske, ellerinde taşlarla mağaza soydular

Yüzlerinde maske, ellerinde taşlarla mağaza soydular

Yüzlerinde maske, ellerinde taşlarla mağaza soydular

Yüzlerinde maske, ellerinde taşlarla mağaza soydular

Yüzlerinde maske, ellerinde taşlarla mağaza soydular

Yüzlerinde maske, ellerinde taşlarla mağaza soydular

Yüzlerinde maske, ellerinde taşlarla mağaza soydular

Yüzlerinde maske, ellerinde taşlarla mağaza soydular

Yüzlerinde maske, ellerinde taşlarla mağaza soydular

Yüzlerinde maske, ellerinde taşlarla mağaza soydular

Yüzlerinde maske, ellerinde taşlarla mağaza soydular

Yüzlerinde maske, ellerinde taşlarla mağaza soydular

Yüzlerinde maske, ellerinde taşlarla mağaza soydular

Yüzlerinde maske, ellerinde taşlarla mağaza soydular

Yüzlerinde maske, ellerinde taşlarla mağaza soydular
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