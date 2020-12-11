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  4. Yüzlerini cerrahî maske ile gizlediler, bisikletleri böyle çaldılar

Yüzlerini cerrahî maske ile gizlediler, bisikletleri böyle çaldılar

11.12.2020 11:27 | Son Güncelleme:
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Bursa’da iki farklı apartmanda meydana gelen bisiklet hırsızlığı anbean kameralara yansıdı.Olay, geçtiğimiz gün Bursa’da bulunan iki farklı apartmanda meydana geldi.

Bursa’da iki farklı apartmanda meydana gelen bisiklet hırsızlığı anbean kameralara yansıdı.
Olay, geçtiğimiz gün Bursa’da bulunan iki farklı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapısı açık bulunan apartmana giren hırsız, ikinci katta duran bisikleti aldı. Apartmandan bisikletle çıkan hırsız koşarak gözden kayboldu. Diğer olayda ise, başka bir apartmanın ziline basarak kapıyı açtıran hırsız, kapı girişinde bulunan bisikleti alarak kayıplara karıştı. O anlar apartmanların güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Hırsızların yüzlerini maske ile gizledikleri görüldü. Polis ekipleri eşkâllerini belirlediği iki hırsızı arıyor.

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