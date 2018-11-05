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Yüzlerini kapatan şüphelilere, 'Utanılacak bir şey yapmadık ki' dediler

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2018 17:30 | Son Güncelleme

BURSA ve İstanbul'da polis tarafından geçen cuma günü lüks villalara düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5'i kadın, 28 kişi adliyeye sevk edildi.

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA ve İstanbul'da polis tarafından geçen cuma günü lüks villalara düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5'i kadın, 28 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden bazıları yüzlerini kapatan diğer zanlılara, "Neden yüzünüzü kapatıyorsunuz, utanılacak bir şey yapmadık ki" dedi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen cuma günü Bursa ve İstanbul'da düzenledikleri operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 28 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 850 gram metamfetamin, 90 gram esrar, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar bonzai, bir miktar uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait çok sayıda fişek ve uyuşturucu madde naklinde kullanıldığı değerlendirilen lüks araç ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

Emniyete getirilen şüpheliler, sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi. Bu sırada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sıkı güvenlik önlemleri aldı. Şüphelilerden bazıları, araçlara binerken yüzlerini saklayan zanlılara, "Neden yüzünüzü kapatıyorsunuz, utanılacak bir şey yapmadık ki" dedi. Adliyeye sevk edilen 5'i kadın, 28 şüphelinin, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi.

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