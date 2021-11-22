"Yüzleşme Değil AB'nin Göçmenleri Almasını İstiyoruz"

Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko, ülkesinin Polonya'yla yüzleşme arayışı içinde olmadığını ancak Avrupa Birliği'nin, Belarus-Polonya sınırında mahsur kalan 2 bin göçmeni almasını istediğini söyledi. Lukaşenko, krizin "çok ileri seviyede kötüleşmesi durumunda savaşın kaçınılmaz olacağını" savundu.

AB, Belarus'u, Lukaşenko'nun tartışmalı seçimlerden sonra patlak veren protesto eylemlerini şiddete başvurarak bastırması sonrasında getirilen yaptırımlara misilleme olarak Ortadoğu kökenli binlerce göçmeni havayoluyla AB sınırına getirip Polonya, Litvanya ve Letonya üzerinden AB ülkelerine gitmeye zorlamakla suçluyor.

Belarus ise göçmen krizini körüklediği suçlamalarını reddediyor.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki 21 Kasım’da, göçmen krizinin "çok daha kötü" bir gelişmenin habercisi olabileceği uyarısında bulundu. Polonya Sınır Muhafız güçleri de Belarus güçlerinin hala göçmenleri sınıra taşımaya devam ettiğini bildirdi.

Belarus devlet haber ajansı Belta'nın bildirdiğine göre Lukaşenko, gerginliğin tırmanmasını istemediğini söyledi.

Lukaşenko, "Tüm Polonyalılar'a ulaşmalı ve onlara barbar olmadığımızı, yüzleşmek istemediğimizi göstermeliyiz. Buna ihtiyacımız yok çünkü çok ileri gidersek savaş kaçınılmaz olacak. Bu bir felaket olur. Bunu çok iyi anlıyoruz. Şiddetin patlak vermesini istemiyoruz" dedi.

Demiryolu hattını kesme tehdidi

Polonya, durumun iyileşmemesi halinde Belarus'la arasındaki demiryolu hattını kesme tehdidinde bulundu. Lukaşenko'nun bu tehdidin geri tepebileceğini söylediği bildirildi.

Lukaşenko hattın kesilmesi durumunda, demiryolu trafiğinin Ukrayna'nın doğusundaki çatışma hattına yönlendirilmek zorunda kalabileceğini söyledi.

Polonya hükümet sözcüsü, demiryolu hattının kesilmesi seçeneğinin masada olduğunu, ancak henüz bir karara varılmadığını kaydetti.

Sözcü, Posat Haber Televizyonu'nda, "Sınır geçişlerini kapatmak her zaman çift etki yaratır. Bizim üzerimizde olumsuz ekonomik sonuçlar doğurur" dedi.

Avrupa Komisyonu ve Almanya 18 Kasım’da, Belarus'un topraklarındaki 2 bin göçmeni AB ülkelerinin alması önerisini reddetti.

Ancak Belta haber ajansına göre Lukaşenko, bugünkü açıklamasında, Almanya'nın bazı göçmenleri alması konusunda ısrar etmek zorunda olduğunu söyledi ve AB'nin göçmen meselesiyle ilgili Minsk'le temasa geçmemesinden şikayet etti.

"AB'den yanıt bekliyorum. Bu meseleye bakmıyorlar bile’’ diyen Lukaşenko, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in kendisine verdiği sözü tutmadığını öne sürdü.

Belarus'un planı, 5 bin göçmeni ülkelerine göndermeyi de içeriyor. Lukaşenko, ay sonunda ikinci bir uçakla göçmenleri memleketlerine göndermeye hazırlandıklarını söyledi. 400'den fazla Iraklı, geçen hafta ülkelerine gönderilmişti. Bu, Ağustos ayından bu yana göçmenleri memleketlerine geri götürmek için yapılan ilk uçuştu.

"Belarus yetkilileri giderek saldırganlaşıyor"

Öte yandan Belarus-Polonya sınırında bulunan göçmenlerin bazıları hayatını kaybetti. Soğuk hava şartlarının hakim olduğu bölgede yağışlı ormanın içinde bulunan göçmenlerin gıda ve suya erişimi kısıtlı.

Polonya Sınır Muhafızları geçen hafta, yedi kişinin öldüğünü bildirmiş, ancak göçmen hakları örgütleri, ölü ayısının 10’dan fazla olduğunu kaydetmişti. Uluslararası Kurtarma Komitesi, Pazartesi günü, toplam 13 kişinin öldüğünü açıkladı.

Polonya, dikenli telle ayrılan sınır boyundaki ana göçmen kamplarının geçen hafta boşaltılmasına rağmen Belarus güçlerinin sınıra hala göçmen taşıdığını kaydetti.

Sınır muhafızları, 150 göçmenden oluşan bir grubun Pazar günü Polonya'daki Dubicze Cerkiewne köyü yakınında sınırı aşma girişiminde bulunduğunu bildirdi.

Polonya Güvenlik Hizmetleri Sözcüsü Stanislaw Zaryn, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Gruplar bu tür girişimlerde bulunuyor ve Belarus yetkilileri giderek saldırganlaşıyor" dedi.

Litvanya Sınır Muhafızları da Belarus'un sınıra göçmen taşımaya devam ettiğini kaydetti. Litvanya'dan yapılan açıklamada, yaklaşık 70 göçmenin sınırdan giriş yapmasının engellendiği, göçmenleri AB'ye geçirmek için sınıra gelen iki Ukrayna vatandaşının Pazar günü tutuklandığı bildirildi.

