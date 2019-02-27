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Yüzleşme dizisi 1. bölümden yeni fragman! Yüzleşme ne zaman başlıyor, konusu nedir?

DİZİ HABERLERİ  | 27.02.2019 00:58 | Son Güncelleme

Kanal D'nin iddialı dizisi Yüzleşme'nin 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Uğur Yücel, Hande Doğandemir, Engin Öztürk, Yiğit Kirazcı, Zeynep Eronat ve Yeşim Ceren Bozoğlu’nun oynadığı Yüzleşme çarpıcı konusuyla dikkat çekiyor. Peki Yüzleşme ne zaman başlıyor? İşte 1. bölümden yeni fragman.

Başrollerini Uğur Yücel, Hande Doğandemir, Engin Öztürk, Yiğit Kirazcı, Zeynep Eronat ve Yeşim Ceren Bozoğlu’nun oynadığı, yapımını T Company'nin üstlendiği "Yüzleşme" dizisi 5 Mart Salı akşamı 20.00'de Kanal D'de başlıyor.

Masal ismindeki esrarengiz kadının kasabaya gelişi ile yıllardır saklanan büyük sırlar açığa çıkacak ve kasabada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

YÜZLEŞME KONUSU NEDİR?
Çiçek yetiştiriciliği ve esans üreticiliği ile ünlü Kalender Kasabası'nda geçen hikâyede geçmişin intikamı ve sırlarla dolu olaylar gün yüzüne çıkacak. Masal, geçmişin büyük intikamını almak üzere Kalender Kasaba'sına gelir. Yıllar sonra adım attığı kasabada hiçbir şey eskisi gibi değildir. Karşısına çıkan tehlikeler, Masal'ın kasabadaki almak istediği topraklara engel olacak mı? Genç kadın kasabaya gelişiyle 15 yıldır saklanan sırları açığa çıkarıp, Gonca'nın intikamını alacak mı? Yüzleşme, Salı akşamı 20.00'de Kanal D’de! “Hikaye, çiçek yetiştiriciliği ve esans üreticiliği ile ünlü Kalender kasabasında geçiyor. Masal ismindeki esrarengiz kadının kasabaya gelişi ile 15 yıldır saklanan büyük sırlar açığa çıkacak ve kasabada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Masal ile 'Yüzleşme'ye hazır mısınız?”

YÜZLEŞME'DE KİM HANGİ ROLDE OYNUYOR?
Uğur Yücel (Fikret), Hande Doğandemir (Masal), Engin Öztürk (Ömer), Yiğit Kirazcı (Levent), Zeynep Eronat (Songül), Yeşim Ceren Bozoğlu (Zümrüt), Şerif Sezer (Bibi), Mesut Akusta (Battal), Macit Koper (Halil), Durul Bazan (Yako), Gülsim Ali (Ayşegül), Darda Yasir Yenal (Yüzbaşı Gökhan), Gözde Çığacı (Seda), Müfit Kayacan (Selim), Yeşim Gül (Seher)

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