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Yüzleşme dizisinin yeni karakter fragmanları yaynlandı! İşte Yüzleşme konusu ve oyuncu kadrosu

DİZİ HABERLERİ  | 02.02.2019 00:55 | Son Güncelleme

Kanal D’nin yapımını T Company’nin, yapımcılığını Bülent Turgut’un üstlendiği yeni dizisi Yüzleşme'nin karakter fragmanları yayınlandı. Peki Yüzleşme dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler? İşte Kanal D'nin merakla beklenen dizisi Yüzleşme'den yeni fragmanlar.

Yüzleşme dizisinin yeni karakter fragmanları yaynlandı! İşte Yüzleşme konusu ve oyuncu kadrosu

Senaryosunu Altuğ Küçük’ün, İsa Yıldız ve Pelin Karamehmetoğlu ile birlikte yazdığı, yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak ve Burak Arlıel’in oturduğu dizinin kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Yüzleşme dizisi Uğur Yücel, Hande Doğandemir, Engin Öztürk, Yiğit Kirazcı, Zeynep Eronat, Yeşim Ceren Bozoğlu, Şerif Sezer, Mesut Akusta, Macit Koper, Durul Bazan, Gülsim Ali, Derda Yasir Yenal, Gözde Çığacı, Müfit Kayacan ve Yeşim Gül gibi usta oyuncularla genç yıldızları buluşturuyor.

YÜZLEŞME'DE ENGİN ÖZTÜRK HANGİ ROLDE?
Yüzleşme’nin merakla beklenen üçüncü tanıtımında Ömer’in ( Engin Öztürk) ‘’Ben Ömer Aladağ. Senden kalanlara sahip çıkmaya, her şeyle ve herkesle yüzleşmeye dönüyorum, sen yoksun ya benim için hep bir kişi eksik bu kasaba’’ dediği tanıtım sosyal medyada çok konuşuldu.

YÜZLEŞME'DE YİĞİT KİRAZCI HANGİ ROLDE OYNUYOR?
Yüzleşme’nin merakla beklenen ikinci tanıtımında Levent’in ( Yiğit Kirazcı) ‘’Unutmak istediğim çok şey var; gördüklerim, görüp de değiştiremediklerim… Ben Levent Elibeyaz. Sana yapılanların sessiz şahidi, seninle kaybolan 15 yıl içinde susan, ama artık yüzleşmeye hazırım’’ dediği tanıtım sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

YÜZLEŞME DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Çiçek yetiştiriciliği ve esans üreticiliği ile ünlü Kalender kasabasında geçen hikâyede; Masal ismindeki esrarengiz kadının kasabaya gelişi ile 15 yıldır saklanan büyük sırlar açığa çıkacak ve kasabada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

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