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'Yüzleşme' sergisi sanatseverlerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 11:33 | Son Güncelleme

'Yüzleşme' sergisi sanatseverlerle buluştu RESSAM Orhan Umut’un 'Yüzleşme' sergisi Ankara'da Galeri Soyut’ta sanatseverlerle buluştu. Orhan Umut, "Kimi zaman doğayla, kimi zaman insanla, daha çok kendimizle yüzleşme içerisindeyiz" dedi.

'Yüzleşme' sergisi sanatseverlerle buluştu

RESSAM Orhan Umut’un 'Yüzleşme' sergisi Ankara'da Galeri Soyut’ta sanatseverlerle buluştu. Orhan Umut, "Kimi zaman doğayla, kimi zaman insanla, daha çok kendimizle yüzleşme içerisindeyiz" dedi.
29 eserden oluşan resim sergisinin açılışı gerçekleşti. Çok sayıda sanatsever sergilenen eserleri inceledi, Ressam Orhan Umut’tan resimler hakkında bilgi aldı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Çalışmalarını Diyarbakır’daki atölyesinde sürdüren Orhan Umut, daha önce Paris ve Tahran’da iki solo sergi açtığını söyledi. 'Yüzleşme'nin Galeri Soyut’taki 6’ncı sergisi olduğunu belirten Ressam Orhan Umut şöyle dedi:
"Bu sergi açmış olduğu 54’üncü sergim oluyor. Bu serginin konsepti yüzleşme. Hayatın kendisi aslında bizimle olan hesaplaşması içerisinde birçok kez başvurduğumuz kimi zaman doğayla, kimi zaman insanla, daha çok kendimizle yüzleşme içerisindeyiz. Buradan hareketle resimlerimdeki genel tema altında insanların bulunduğu grup içinde kimi zaman daha önceki serilerimden olan göç kavramı içinde, göç kavramının yüzleşmeyle olan ilişkisini irdeleyerek bir konsept oluşturdum. Resimlerde öne çıkan temel blok kendimizle olan yüzleşmemiz. Bunu resimlerde çok açık bir şekilde görebilirsiniz. Gerek ifadelerde gerek vücut hareketlerine yansımasında."
Umut Orhan’ın 'Yüzleşme' temalı eserleri 23 Ocak’a kadar Galeri Soyut’ta sergilenecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Resimlerden detaylar
-Ressam Orhan Umut ile söyleşi
-Salondan dataylar
Haber-Kamera: Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)

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