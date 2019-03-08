HABER

Yüzme antrenörüne dev akvaryumda evlenme teklifi sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 14:38 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da futbol antrenörü Aytekin Yıldırım (34), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, yüzme antrenörü olan kız arkadaşı Büşra Çetin'e (24), dev akvaryum giren dalgıçlar aracılığıyla pankart açtırıp evlenme teklifi yaptı.

Yüzme antrenörüne dev akvaryumda evlenme teklifi sürprizi

Selim KAYA- Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da futbol antrenörü Aytekin Yıldırım (34), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, yüzme antrenörü olan kız arkadaşı Büşra Çetin'e (24), dev akvaryum giren dalgıçlar aracılığıyla pankart açtırıp evlenme teklifi yaptı. Dalgıçların açtığı pankartı görünce şaşıran Çetin, "Evet" diyerek evlenme teklifini kabul etti.
Futbol antrenörü Aytekin Yıldırım, uzun süredir birlikte olduğu yüzme antrenörü Büşra Çetin'e 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sürpriz evlenme teklifi yaptı. Yıldırım, üzerinde kız arkadaşıyla birlikte çektikleri fotoğraf bulunan, ''İkimizin kuracağı bir hayatın altına imzanı atar mısın? Benimle evlenir misin?' yazılı pankart hazırlattı. Yıldırım'ın, dalgıçlar aracılığıyla bir AVM'de bulunan dev akvaryumun içerisinden açtırdığı pankartı gören Çetin önce şaşırdı, ardından "Evet" diyerek teklif kabul etti. Çevredekilerin de şaşırdığı çift, birbirine sarıldı.
Pankartı gördüğünde şaşırdığını anlatan Büşra Çetin, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde böyle bir teklif alacağımı asla tahmin etmiyordum. Önce çok şaşırdım, adeta şok oldum. Ama bu muhteşem bir sürpriz oldu. Aytekin'e çok teşekkür ediyorum. Cevabım elbetteki evet oldu. Çok mutluyum" dedi.
Aytekin Yıldırım ise evlilik teklifi için 8 Mart tarihini beklediğini ifade ederek, "Büşra'ya evlenme teklifi yapmak için 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü bekledim. Bu şekilde daha bir anlamlı olur diye düşündüm. Büşra'nın evet cevabı beni daha da mutlu etti" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Yüzme antrenörüne dev akvaryumda evlenme teklifi sürpriziYüzme antrenörüne dev akvaryumda evlenme teklifi sürpriziYüzme antrenörüne dev akvaryumda evlenme teklifi sürpriziYüzme antrenörüne dev akvaryumda evlenme teklifi sürprizi

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
HAVAİST’in kadın şoföründen Erdoğan’a çağrı: Makam şoförleriniz kadın olsunHAVAİST’in kadın şoföründen Erdoğan’a çağrı: Makam şoförleriniz kadın olsun
Türkiye’nin ilk turfanda erik hasadı Mezitli’denTürkiye’nin ilk turfanda erik hasadı Mezitli’den
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Sıla ve Ahmet Kural'ın o fotoğrafına ilginç yorum!

Sıla ve Ahmet Kural'ın o fotoğrafına ilginç yorum!

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Esenyurt'ta korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

Esenyurt'ta korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Akdeniz beşik gibi! Yine sallandı

Akdeniz beşik gibi! Yine sallandı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dehşet anlarını anlattı: Kızım 'Anne' dedi, sonrası yok

Dehşet anlarını anlattı: Kızım 'Anne' dedi, sonrası yok

Almanya'da 300 bin kişiyi dolandırdı! Denizli'de yakalandı

Almanya'da 300 bin kişiyi dolandırdı! Denizli'de yakalandı

4 askerin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili flaş gelişme

4 askerin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili flaş gelişme

YKS'ye başvuran aday sayısı belli oldu

YKS'ye başvuran aday sayısı belli oldu

Halatlarla indiler! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar

Halatlarla indiler! Köprüde hareketli anlar

Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan hayatını kaybetti

Mesrob Mutafyan hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.