Yüzme bilen çocuklarda enfeksiyon riski düşük

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Aşkın Güra, yüzme bilmeyen çocukların bağırsak enfeksiyonların daha sık yakalandığını bildirdi.

Memorial Antalya Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Aşkın Güra, deniz ve havuzda geçen yaz günleri, kova ve küreklerle kumda geçirilen oyun saatleri, çocukları enfeksiyonlara karşı savunmasız bıraktığını dile getirdi. Uzm. Dr. Güra, özellikle yüzme bilmeyen çocuklarda daha sıklıkla görülen bağırsak enfeksiyonları ve dış kulak yolu iltihapları konusunda ailelerin dikkatli olmasını isteyerek yaz aylarında görülen enfeksiyonlardan korunmak için uyarılarda bulundu.

"Havuz suyu yutulmamalıdır"

Sağlık koşulları iyi olmayan, temizliği düzenli yapılmayan havuzlarda bağırsak enfeksiyonlarına sık rastlanıldığını işaret eden Uzm. Dr. Güra, "Özellikle çok sayıda insanın girdiği, günlük olarak suyunun değiştirilmediği, bakımının ve bakteriyolojik analizlerinin yapılmadığı havuzlarda dışkı yolu ile bulaşan mikroplara bağlı bağırsak enfeksiyonları görülmektedir. Çocuklar havuza girmeden önce havuz suyunu yutmamaları konusunda uyarılmalıdır" diye konuştu.