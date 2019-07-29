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Yüzme bilen çocuklarda enfeksiyon riski düşük

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.07.2019 11:36 | Son Güncelleme

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzm.

Yüzme bilen çocuklarda enfeksiyon riski düşük

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Aşkın Güra, yüzme bilmeyen çocukların bağırsak enfeksiyonların daha sık yakalandığını bildirdi.
Memorial Antalya Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Aşkın Güra, deniz ve havuzda geçen yaz günleri, kova ve küreklerle kumda geçirilen oyun saatleri, çocukları enfeksiyonlara karşı savunmasız bıraktığını dile getirdi. Uzm. Dr. Güra, özellikle yüzme bilmeyen çocuklarda daha sıklıkla görülen bağırsak enfeksiyonları ve dış kulak yolu iltihapları konusunda ailelerin dikkatli olmasını isteyerek yaz aylarında görülen enfeksiyonlardan korunmak için uyarılarda bulundu.

"Havuz suyu yutulmamalıdır"
Sağlık koşulları iyi olmayan, temizliği düzenli yapılmayan havuzlarda bağırsak enfeksiyonlarına sık rastlanıldığını işaret eden Uzm. Dr. Güra, "Özellikle çok sayıda insanın girdiği, günlük olarak suyunun değiştirilmediği, bakımının ve bakteriyolojik analizlerinin yapılmadığı havuzlarda dışkı yolu ile bulaşan mikroplara bağlı bağırsak enfeksiyonları görülmektedir. Çocuklar havuza girmeden önce havuz suyunu yutmamaları konusunda uyarılmalıdır" diye konuştu.

"Çocuklarınıza yüzmeyi öğretin"
Kız çocuklarının kuma oturması nedeniyle genital hijyenin bozulduğunu kaydeden Güra, "Bu durum idrar yolu enfeksiyonlarına ve genel cilt hastalıklarına neden oluyor. Kumda oyun sonrası temizlik yapılmalı, genital bölgede yabancı maddelerin kalması engellenmelidir. Yüzme bilen çocukların enfeksiyon risklerinin, bilmeyenlere göre daha az olduğu unutulmamalıdır. Çünkü yüzme bilmeyen çocuklar daha fazla su yutar ve özellikle bağırsak enfeksiyonlarına daha sık yakalanır. 3 yaş üstünde çocuklara yüzme dersleri aldırılmaya başlanabilir. Üst solunum yolu enfeksiyonları daha çok yakın temasla ve nefes alıp verme, hapşırma, öksürme ile havaya saçılan partiküller aracılığıyla bulaşsa da hijyeni iyi olmayan, kalabalık deniz ve havuz sularından her türlü enfeksiyon gibi üst solunum yolu enfeksiyonu da bulaşabilir" dedi.
Uzm. Dr. Güra, çok sıcak havalarda beslenmenin yetersiz kaldığı durumlarda vücut direncinin düşmesi nedeniyle çocukların enfeksiyonlara eğilimli hale gelebildiğini belirtti.

"Kulak tıkacı kullanmayı ihmal etmeyin"
Havuz ya da deniz suyunun, çocukların dış kulağına girip çıkmasına rağmen iltihaplanmaya neden olabileceği uyarısında bulunan Dr. Güra, "Sorun, çocuğun çok şiddetli bir ağrı çektiği için kulağını göstererek ağlamasından anlaşılır. Dış kulak yolu iltihabına yol açmasının yanı sıra havuz ya da deniz suyu, kulak zarına da zarar verebilir. Bu sorun da çok şiddetli bir ağrı ile kendini gösterir. Bakımları düzenli olarak yapılan havuzlar bile bu soruna neden olabilir. Çocuklara havuz ve deniz sonrasında iyi bir banyo yaptırılması, olası mikroplu suyun kulaklarda kalıp bir enfeksiyona neden olmasını önleyebilir. Özellikle kulak zarına tüp takılmış çocukların kulaklarına, havuz ve denize girerken, su kaçmaması için vazelinli veya gliserinli yağlanmış pamuk tıkaçlar kullanılmalıdır" ifadelerine yer verdi.

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