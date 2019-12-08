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‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesiyle 1 milyon öğrenci yüzmeyi öğrenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 10:18 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığının başlatmış olduğu ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi kapsamında Erzurum’da ilkokul öğrencileri yüzme öğreniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığının başlatmış olduğu ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi kapsamında Erzurum’da ilkokul öğrencileri yüzme öğreniyor. Deniz olmayan şehirlerde havuzun avantajını kullanan öğrenciler, yüzmeyi çok sevdiklerini dile getirdi.
Türkiye’nin denizle çevrili bir ülke olmasını avantaja çevirmek için ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesini başlatan Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı, denize yakın olmayan illerde bulunan havuzlar sayesinde ilkokul öğrencilerinin yüzme öğrenmesini amaçlıyor. Proje kapsamında Türkiye genelinde, 1 milyon öğrencinin yüzmeyi öğrenmesi hedefleniyor.
Okul çıkışlarında yüzme öğrenmek için koşa koşa olimpik yüzme havuzuna gelen öğrenciler, yüzmeyi çok sevdiklerini ve ailelerinin desteklerini aldıklarını belirti. Sağlık ve gelişim açısından tüm kas gruplarını çalıştıran yüzme sporunu yapan öğrenciler, 16 seanslık bir eğitim programının ardından yüzmeyi öğrenecekler.
Yüzme Antrenörü Çiğdem Demir, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığının başlatmış olduğu proje kapsamında 6-14 yaş arası çocuklara yüzme eğitimi verdiklerini söyledi. Teknik anlamda çok vakitlerinin olmamasından dolayı öğrencilere suya girebilecek ve suda kalabilecek düzeyde eğitimler verdiklerini belirten Demir, çoğu çocuğun deniz görmediği için yüzme bilmediğini, projenin amacının 1 milyon kişiye yüzme eğitimi vermek olduğunu belirtti.
Erzurum Palandöken Evliya Çelebi İlkokulu Müdür Yardımcısı Kurtuluş Köse ise, kendi öğrencilerinden yaklaşık 20’sinin burada yüzmeyi öğrenmeye geldiğini, 4 hafta sürecek antrenmanların sonunda yüzmeyi biliyor hale geleceklerini ifade etti. “Denizimiz yok ama olimpik havuzumuz var” diyen Köse, velilerin yüzme eğitimine karşı çok olumlu tepkiler verdiğini kaydetti. Kar yağdığı ve havanın soğuduğu gerekçesiyle velilere, dersleri bitirme teklifinde bulunduğunu ve velilerden, ‘Çocuklarımız yüzmeyi çok sevdi, seanslarımız bitene kadar yüzmeye devam etsinler’ cevabı aldığını söyledi.
Evliya Çelebi İlkokulu öğrencilerinden Elif Züleyha Karaca (10), “Yüzme öğrenmeye geldim, çok eğlenceli bir spor, hocalarımı çok sevdim, çok cana yakınlar” dedi.
Afganistan uyruklu Marina Heydari (10) ise, “Yüzmeyi çok seviyorum, ilk başlarda atlamaya korkuyordum ama arkadaşım Elnur’un desteğiyle atlamayı başardım. Bugün yüzme seansının son günü, yüzmeyi çok seviyorum, o yüzden hocalarımla konuşmaya gideceğim” şeklinde konuşurken, Zeynep Suna Pozan ise, “Annem bana ‘hadi kızım yaparsın’ dedi, babam da abimin madalyalarından örnek vererek bana destek oldu, aileme teşekkür ediyorum yüzmeyi çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

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