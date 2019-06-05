Yüzme esnasındaki kramplara dikkat

İSTANBUL,(DHA) - Ramazan Bayramı’nın haziran ayına denk gelmesiyle birçok kişi tatilini denizde geçirmek için sahillere akın etti. Başta yüzme olmak üzere sportif faaliyetlerin artması beraberinde bazı sorunlar da doğurabiliyor. Bunlardan biri de yüzme esnasında ortaya çıkan kramplar. Fizyoterapist Çağıl Ertürk, yüzme esnasında kramp girmesi halinde neler yapılması gerektiğini ve bunun nasıl önlenebileceğini açıkladı.

Kas demetlerinin bir veya birden fazlasında görülebilen, kısa fakat bazı zamanlarda 10 dakikaya kadar çıkabilen kasılmalara kramp denir. Kas kramplarında artan hava sıcaklıklarının etkisinde sıvı kaybıyla birlikte mineral eksikliği de çok önemli yer teşkil eder. Magnezyum, potasyum ve kalsiyum eksiklikleri kas kramplarına ortam hazırlar” diyen İstanbul Gelişim Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğr. Gör. Çağıl Ertürk kramp girmesinin kesin nedeninin bilinemediğini ifade etti.

Fizyoterapist Ertürk sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ancak magnezyum ve kalsiyum eksikliği, sinir uçları ve kas liflerinin uyarılabilirliğini artırdığından kramp nedenidir. Beslenme bozukluğu, diyalize giriyor olmak, idrar söktürücü kullanımı, şeker hastalığı, dolaşım bozukluğu ve alkol kullanımı da nedenler arasında sayılabilir. D vitamini eksikliğinin kalsiyum ile ilişkisinden dolayı etkisi bulunmaktadır. Terleme veya solunum yoluyla aşırı sıvı ve elektrolit kaybına neden olacak şekilde yapılan yoğun egzersizler kramp nedenleri olabilir.”