Yüzme Havuzlarına Dikkat Edin! Hijyen Kurallarına Uymayan Havuzlar Enfeksiyona Neden Oluyor

Yaz sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden sonra ülkemizde en çok araştırılan konuların başında “Koronavirüs denizden ve havuzdan bulaşır mı?”, “denize ve havuza girmek güvenli mi?” soruları yerini aldı. Uzmanların açıklamaları ve yapılan araştırmalar koronavirüsün deniz ve havuz suyundan bulaşma ihtimalinin düşük olduğunu ortaya koyuyor. Ancak bir yanda da vatandaşlar tedbir konusunda uyarıyor. Enfeksiyon riskinden tamamen korunmak için yüzerken sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve havuzun temizliğinden emin olunması gerekiyor. Çünkü havuzun toplu kullanıma açık ve hijyen kurallarından uzak olması koronavirüs dışında birçok hastalığa davetiye çıkartıyor. Peki sağlıklı bir yüzme havuz nasıl olmalı? Yüzme havuzu temizliğinde dikkat edilmesi gereken noktalar neler?

YÜZME HAVUZUNDAN DOĞABİLECEK ENFEKSİYONLARI ÖNLEMENİN YOLLARI