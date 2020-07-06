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Yüzme Havuzlarına Dikkat Edin! Hijyen Kurallarına Uymayan Havuzlar Enfeksiyona Neden Oluyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.07.2020 14:11 | Son Güncelleme

Yazın gelmesiyle beraber sıcak havalar etkisini gösteriyor. İmkanı olanlar tatile koşarken büyükşehirlerde çalışmayı sürdürenler ise kapalı ve açık havuzları tercih etmeye başladı. Koronavirüs pandemisinin etkisinin devam ettiği ve vaka sayılarının artış eğiliminde olduğu günlerde vatandaşlar havuzlara endişeyle yaklaşıyor. Uzmanların havuz kullanımı konusundaki uyarıları ise vatandaşların dikkatli olmasını gerektiriyor.

Yüzme Havuzlarına Dikkat Edin! Hijyen Kurallarına Uymayan Havuzlar Enfeksiyona Neden Oluyor

Yaz sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden sonra ülkemizde en çok araştırılan konuların başında “Koronavirüs denizden ve havuzdan bulaşır mı?”, “denize ve havuza girmek güvenli mi?” soruları yerini aldı. Uzmanların açıklamaları ve yapılan araştırmalar koronavirüsün deniz ve havuz suyundan bulaşma ihtimalinin düşük olduğunu ortaya koyuyor. Ancak bir yanda da vatandaşlar tedbir konusunda uyarıyor. Enfeksiyon riskinden tamamen korunmak için yüzerken sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve havuzun temizliğinden emin olunması gerekiyor. Çünkü havuzun toplu kullanıma açık ve hijyen kurallarından uzak olması koronavirüs dışında birçok hastalığa davetiye çıkartıyor. Peki sağlıklı bir yüzme havuz nasıl olmalı? Yüzme havuzu temizliğinde dikkat edilmesi gereken noktalar neler?

YÜZME HAVUZUNDAN DOĞABİLECEK ENFEKSİYONLARI ÖNLEMENİN YOLLARI

  • Yüzme havuzları birçok bulaşıcı hastalığın barınabileceği gizli madenlerdir. Bu nedenle havuzların dezenfekte edilmesi için belirlenen miktarlarda klor kullanılır. Yüzme havuzlarını kullanmadan önce dezenfekte edildiğinden emin olun.
  • Havuza girmeden önce havuz suyunun mikrobiyolojik analiz sonuçları, sıcaklığı, pH ile serbest klor değerlerinin yazılı olduğu panoya göz atmayı unutmayın. Sağlıklı bir yüzme havuzu suyunun pH değeri 7.2-7.8 aralığında ve serbest klor oranı ise en az 1 pmm olmalıdır.
  • Havuzu içerisine bulunan gider ve devir daim yapan boru ile kanalların güvenlik önlemlerini kontrol edin. Zira güvenlik önlemlerinin alınmaması durumunda havuzun hijyeninden emin olmak mümkün değildir.
  • Havuza girmeden önce mutlaka su ve sabunla duş alınmalıdır. Sabunun olmadığı durumlarda ıslak mendil gibi dezenfektan amaçlı ürünlerden yardım alabilirsiniz.
  • Havuz kullanım yeri ve şartlarına bağlı olarak slip mayo ve bone tercih edebilirsiniz. Bone kullanmak saçlarınızın klordan yıpranmasını önleyecektir.
  • Havuz suyunu ağza almamaya ve yutmamaya özen gösterin. Havuz suyunu yutmak doğrudan enfeksiyonu vücudunuza almak anlamına gelir.
  • Havuzda 30-40 dakikadan fazla kalmamaya özen gösterin. 30-40 dakika dolduğunda havuzdan çıkın ve tekrar girmek için sıvı takviyesi ile hijyen adımlarını tamamlayın.
  • Havuzdan çıktıktan sonra kulak enfeksiyonlarından korunmak için kuru bir havluyla kulaklarınızdaki fazla suyu alın. Başı her iki tarafa eğerek fazla suyu tamamen çıkartabilirsiniz. Havuzdan çıktıktan sonra hemen duş alınmalı ve vücuttaki klor arındırılmalıdır.
  • Gözde yaşanabilecek enfeksiyonları önlemek için deniz gözlüğü kullanmak daha uygun olacaktır.

    YÜZME HAVUZUNDAN KORONAVİRÜS BULAŞIR MI?

    Koronavirüs pandemisinin etkisiyle tatilcilerin havuz konusundaki endişesi bir kat daha arttı. Uzmanlar havuz suyunun klorlanmasıyla virüslerin etkisiz hale getirildiğini ve bulaş riskinin düşürüldüğünü belirtiyor. Ancak daha önceden yapılan araştırmalarda suda koronavirüse rastlandığı da ortaya konulmuştu. Bulaş riski yüksek olmasa da uzmanlar ne yazık ki “sıfır risk” ifadesini de kullanamıyorlar.

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