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Yüzme havuzunda büyük panik...Onlarca çocuk hastanelik oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 15:43 | Son Güncelleme

Bursa’daki bir yüzme havuzunun klor seviyesi yükselince 30’a yakın çocuk hastanelik oldu.

Bursa’daki bir yüzme havuzunun klor seviyesi yükselince 30’a yakın çocuk hastanelik oldu. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Atıcılar mahallesindeki yüzme havuzunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30’a yakın çocuk ve aileleri yüzme öğrenmek için havuzunda öğretmenleri eşliğinde ders alıyordu. Suyu temizlemek için kazan dairesinde bulunan klor bidonu devrildi. Suyun içinde ve kenarında bulunan çocuklar panikle kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ambulanslar, klordan etkilenen çocuklara ilk müdahaleyi yaparken, AFAD ekipleri ise ellerindeki cihazlarla içeriye girerek incelemede bulundu.

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