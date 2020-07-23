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Yüzme takip sistemi nedir? Plajların temizliği kontrol edilebilecek!

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.07.2020 14:16 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığının resmi internet sitesinde bulunan yüzme suyu takip sistemi ile tatildeki vatandaşlar kaldıkları otelin ve plajların sağlık bakımından riskli olup olmadığını öğrenebilecek. İşte yüzme suyu takip sistemi ile ilgili detaylar…

Yüzme takip sistemi nedir? Plajların temizliği kontrol edilebilecek!

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yüzme takip sistemi yaz tatiline çıkacak vatandaşlar için büyük kolaylık sağlıyor. Vatandaşlar sistemi kullanarak; tatilde kalacakları otelin ve gidecekleri plajların sağlık açısından riskli olup olmadığını öğrenebilecek. Peki, tam olarak yüzme suyu takip sistemi nedir? Yüzme takip sistemi nasıl kullanılır? İşte detaylar...

Yüzme takip sistemi nedir?

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yüzme takip sistemi, deniz suyunun temizliğinin kontrol edilmesine imkan tanıyor. Tatile gidecek olan vatandaşlar bu sistem üzerinden kalacakları otelin sağlık açısından risklerini ve gidecekleri plajların temizliğini kontrol ederek bilgi alabiliyor. Yüzme takip sistemi ekranına yuzme.saglik.gov.tr resmi internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor. Yüzme suyu Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan bu sistem ile kontrol edilebilecek.

İnternet sitesinde aynı zamanda tesislerin adresleri, tesislere ait teknik veriler, senelere göre kalite sınıflandırma verileri, plaj isimleri ve plaj özellikleri aratılabiliyor. Otel isimlerine ve otel konumlarına göre aramanın yapılabildiği sistemde vatandaşlar, yüzme suyu analiz sonuçlarına, deniz suyu temizliği sonuçlarıyla ilgili bilgilere ulaşabiliyor.

Yüzme suyu izleme çalışmaları 35 ilde!

Yüzme suları takip sistemi uygulaması 35 şehirde gerçekleştiriliyor. 2019 yılında gerçekleştirilen izleme sonuçlarına göre plajların su kalitesi incelendiğinde 990 yüzme alanı A sınıfı, 313 yüzme alanı B sınıfı ve 29 yüzme alanı da C sınıfı olarak nitelendiriliyor. Yüzme suyu kalitesi konusunda önemli çıkarımlar sağlayan çalışma; Uluslararası Mavi Bayrak programı ile ilgili olarak da öneme sahip. 2019 senesinde 990 A kalite yüzme alanı içinde 463 yüzme alanı Mavi Bayrak ödülüne sahipti. Bu sene bu rakam 486’ya yükseldi.

Koronavirüs döneminde normalleşme süreci başlarken Sağlık Bakanlığı da tatile gidecek ve otellerle plajları kullanacak vatandaşların Kovid-19 bulaşma riskini en aza indirebilmesi için çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu konuyla ilgili bir rehber hazırlanarak vatandaşların ve sektördeki tüm çalışanların erişimine sunuldu.

Kaplıcalar da takipte!

Sağlık Bakanlığı; kaplıcalarla alakalı denetim, izin ve analiz işlemlerini de eksiksiz bir şekilde yapıyor. Çevre Sağlığı Bilgi Yönetim Sistemleri üzerinden kaplıcaların süreçleri takip ediliyor. Türkiye’de buluna 258 kaplıca ve 8 talassoterapi tesisinin tüm bilgileri Sağlık Bakanlığının kaplica.saglik.gov.tr resmi internet adresinden sunuluyor.

Portalda tesislerin adresleri, tedavi birimleri, suların nitelikleri ve suların iyi geldiği hastalıklar bulunuyor. Kaplıcalarla ilgili portal ve yüzme takip sistemi çalışmalarının tatile çıkacak vatandaşların pandemi sürecinde yaşayacakları riskleri en aza indirmesi amaçlanıyor.

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