Yüzme takip sistemi nedir? Plajların temizliği kontrol edilebilecek!

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yüzme takip sistemi yaz tatiline çıkacak vatandaşlar için büyük kolaylık sağlıyor. Vatandaşlar sistemi kullanarak; tatilde kalacakları otelin ve gidecekleri plajların sağlık açısından riskli olup olmadığını öğrenebilecek. Peki, tam olarak yüzme suyu takip sistemi nedir? Yüzme takip sistemi nasıl kullanılır? İşte detaylar...

Yüzme takip sistemi nedir?

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yüzme takip sistemi, deniz suyunun temizliğinin kontrol edilmesine imkan tanıyor. Tatile gidecek olan vatandaşlar bu sistem üzerinden kalacakları otelin sağlık açısından risklerini ve gidecekleri plajların temizliğini kontrol ederek bilgi alabiliyor. Yüzme takip sistemi ekranına yuzme.saglik.gov.tr resmi internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor. Yüzme suyu Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan bu sistem ile kontrol edilebilecek.

İnternet sitesinde aynı zamanda tesislerin adresleri, tesislere ait teknik veriler, senelere göre kalite sınıflandırma verileri, plaj isimleri ve plaj özellikleri aratılabiliyor. Otel isimlerine ve otel konumlarına göre aramanın yapılabildiği sistemde vatandaşlar, yüzme suyu analiz sonuçlarına, deniz suyu temizliği sonuçlarıyla ilgili bilgilere ulaşabiliyor.