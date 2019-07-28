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Yüzme yarışında sahibinin peşinden suya atlayan köpek ilgi odağı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 17:46 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde düzenlenen 2'nci Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışları'nda yarışan sahibinin peşinden suya atlayan köpek, yorulunca yarışmacılardan Mustafa Kemal Seyit’in üzerine çıktı.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde düzenlenen 2'nci Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışları'nda yarışan sahibinin peşinden suya atlayan köpek, yorulunca yarışmacılardan Mustafa Kemal Seyit’in üzerine çıktı. O anlar, ise an be an görüntülendi. Ereğli Belediyesi tarafından düzenlenen 2'nci Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışları'na kadın-erkek toplam 350 yarışmacı katıldı. 1500 ve 3000 metre olarak iki kategoride düzenlenen yarışa katılan sahibinin suya atlamasının ardından, Golden Retriever cinsi köpek de suya atladı. Köpek, yarışmacıların arasında bir süre yüzdü. Köpek yorulunca yarışmacılardan Mustafa Kemal Seyit’in sırtına çıktı. Sırtında köpeği görünce kısa süreli panik yapan Seyit, bir süre hayvanla birlikte yüzdü. Köpek ardından jet skideki görevliler tarafından alınarak, balıkçı teknesiyle de karaya çıkartıldı. İzleyiciler ise o anlar keyifle izledi. Yarışma sonunda konuşan Mustafa Kemal Seyit, ''Sırtımı bir şey çizince canım yandı. Arkama bakınca köpeği gördüm. Yüz yüze geldik. Sonra bir süre birlikte yüzdük'' dedi. Mustafa Kemal Seyit, yarışın ardından bir araya geldiği köpeğe kazandığı madalyasını taktı. Köpeğin sahibi ise yarışın ardından başlangıç noktasına gelmeyince köpek diğer yakınları tarafından alındı. Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen de yüzme yarışına katıldı. Bu tür yarışmaların yüzme sporuna olan ilgiyi artırdığını ifade eden Tüzmen, ''Güzel bir yarış yaptık. Ayrıca daha Ereğli’yi hayatında ilk defa gören insanlar topluluğu var burada. Bunun için hem iç turizme, hem dış turizme de çok iyi katkısı var. Yüzme sporcusu yetiştirmeye ve Türkiye’nin inşallah olimpiyat şampiyonlarını temellerini atmaya ancak böyle hareketler yardımcı olur'' dedi.

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