HABER

Yüzmek için girdiği derede hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 20:53 | Son Güncelleme

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde ailesiyle gittiği derede yüzmek isteyen gencin cansız bedenine ulaşıldı.Olay, Büyükorhan ve Dursunbey ilçeleri arasında akan Düğüncüler deresinde meydana geldi.

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde ailesiyle gittiği derede yüzmek isteyen gencin cansız bedenine ulaşıldı.
Olay, Büyükorhan ve Dursunbey ilçeleri arasında akan Düğüncüler deresinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte bölgeye gezmeye giden Yunus Emre Duman (17), Düğüncüler Deresi’ne yüzmek için girdi. Dereye giren genç bir süre sonra gözden kayboldu. Talihsiz genci bulmak için ailesi ve etraftaki vatandaşlar seferber oldu. Aramaların ardından Duman, vatandaşlar tarafından bulundu ve sudan çıkarıldı. Gence ilk müdahaleyi vatandaşlar ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Uzun süre kalp masajı yapılan Duman, kurtarılamadı.
Yunus Emre Duman’ın cansız bedeni incelenmek için otopsiye gönderildi.

PARTNER Bu araçlara bakan bir daha bakıyor! Artık 20 yaşında Bu araçlara bakan bir daha bakıyor! Artık 20 yaşında
Balıkesir’de çıkan orman yangını söndürüldüBalıkesir’de çıkan orman yangını söndürüldü
Gurbetçi aileye dinlenme tesisinde saldırı: 12 yaralı, 12 gözaltıGurbetçi aileye dinlenme tesisinde saldırı: 12 yaralı, 12 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

Kostümleri olay oldu! 'Çarpılacaksın!'

Kostümleri olay oldu! 'Çarpılacaksın!'

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Adana'da çok acı olay... Annenin feryadı yürek yaktı

Adana'da çok acı olay... Annenin feryadı yürek yaktı

Erdoğan'ın mesajı sonrası sınırda hareketlilik!

Erdoğan'ın mesajı sonrası sınırda hareketlilik!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara... Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara

İpini koparan kurbanlık zor anlar yaşattı

İpini koparan kurbanlık zor anlar yaşattı

Ankara'da iki otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

'Dolaşacağım' diyerek dışarı çıkmıştı! 15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

Beşiktaş taraftarları zincirleme kaza yaptı: 4 kişi yaralı

Beşiktaş taraftarları zincirleme kaza yaptı! Yaralılar var

Babasının öldüğü kazada, Ömer de kurtarılamadı

Tatil yolunda acı haber... Küçük Ömer de kuratılamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.