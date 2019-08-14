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Yüzmek için girdiği Salda Gölü’nde boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 19:15 | Son Güncelleme

Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Türkiye'nin Maldivleri olarak ünlenen Salda Gölü’nde yüzmek için giren kişi boğuldu - Boğulan kişinin cesedini, dünya rekoru için gölde dalış antrenmanları yapan milli sporcu Derya Can’ın dalış ekibi çıkardı

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki "Türkiye'nin Maldivleri" olarak bilinen ve ziyaretçi yoğunluğu ile dikkati çeken Salda Gölü'ne yüzmeye gelen bir kişi boğularak yaşamını yitirdi.

Eşiyle Denizli’den Salda Gölü'ne yüzmeye gelen Hasan İlhan (30), Halk Plajı'ndan göle girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan İlhan'ın bulunması için yanındakiler 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.

Yeşilova Kaymakamlığınca, Salda Gölü’nde serbest dalış dünya rekoru denemesi için antrenman yapan Derya Can'ın dalış ekibinden yardım istendi.

Dalış ekibi gölde arama kurtarma faaliyeti başlattı. İlhan'ın cansız bedeni gölde bulan dalgıçlar, dalış teknesiyle cesedi kıyıya çıkardı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen İlhan'ın cenazesi Yeşilova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Derya Can'ın eşi ve dalış ekibinden Tayfun Göçen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Salda Gölü Kayadibi mevkisinde yeni dünya rekoru denemesi için dalış antrenmanı yaptıkları sırada Kaymakamlıktan yardım çağrısı aldıklarını söyledi.

Halk Plajı'nda bir vatandaşın boğulduğu bilgisinin kendilerine iletilmesi üzerine hemen olay yerine gittiklerini dile getiren Göçen, "Dalgıç arkadaşlarımızda yaklaşık 45 dakika süren arama sonucu boğularak ölen vatandaşımızın cansız bedenine ulaştık. Cesedini teknemizle alarak, Kayadibi mevkisinde sağlık ve polis ekiplerine teslim ettik." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
BOGULMA OLAYI Burdur Salda Gölü Yeşilova

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