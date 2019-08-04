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Yüzmenin yasaklandığı denize giren dayı öldü, yeğeni hastanelik oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 22:00 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde dalgalar nedeni ile girmenin yasaklandığı denizde boğulan dayı hayatını kaybederken, kurtarılan yeğeni hastanede tedavi altına alındı.Olay, Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Cebeci Plajı’nda meydana geldi.

Yüzmenin yasaklandığı denize giren dayı öldü, yeğeni hastanelik oldu

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde dalgalar nedeni ile girmenin yasaklandığı denizde boğulan dayı hayatını kaybederken, kurtarılan yeğeni hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Cebeci Plajı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 35 yaşındaki Ümit Demir akşam saatlerinde yeğeni Fatih Ç. ile birlikte plajda denize girdi. Demir ve yeğeni bir anda dalgalar arasında kayboldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, Sahil Güvenlik ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen KOSKEM ekipleri, Demir ve Fatih Ç.’yi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan arama çalışmaları neticesinde, Denir ve Fatih Ç. kısa sürede bulunarak sahile çıkartıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan Demir ve Fatih Ç., Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Demir kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Fatih Ç.’nin tedavisi devam ederken, Demir’in cenazesi gerekli işlemlerinin yapılması için morga kaldırıldı.

Yasağa aldırış etmeyenlerin imdadına cankurtaranlar yetişti
Öte yandan, bölgede sabah saatlerinde denizde etkili olan kuvvetli dalgalar nedeni ile Kandıra Kaymakamlığı tarafından, ilçede bulunan plajlar ve sahillerden denize girilmesinin yasaklandığı öğrenildi. Gün boyunca devam eden yasağa aldırış etmeden denizlere giren birçok vatandaş ise boğulma tehlikesi yaşadı. Ekiplerce kurtarılan vatandaşların çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındıkları öğrenildi.

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