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Yüzmeyle epilepsi nöbetlerinden kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 12:57 | Son Güncelleme

MERSİN'de halk arasında sara olarak bilinen epilepsi hastası olan, aynı zamanda zihinsel engeli bulunan Mahmut Mert Çakmak (21), 3 yıldır düzenli olarak devam ettiği yüzme kursu sayesinde artık epilepsi nöbetleri geçirmiyor.

Yüzmeyle epilepsi nöbetlerinden kurtuldu

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de halk arasında sara olarak bilinen epilepsi hastası olan, aynı zamanda zihinsel engeli bulunan Mahmut Mert Çakmak (21), 3 yıldır düzenli olarak devam ettiği yüzme kursu sayesinde artık epilepsi nöbetleri geçirmiyor.
Ailesi, doktorunun yıllar önce, epilepsi ataklarının yüzmek, güneş ve sıcakla azabileceğini söylemesi üzerine Mert'i, 3 yıl önce Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı yüzme kursuna getirmeye başladı. Anne Nesrin Çakmak, "Bir özel çocuk annesi olarak burada bulunuyorum. Mert buraya yüzmeye geliyor. Bizim buraya gelme sebebimiz Mert’in epilepsi hastalığı, yani halk diliyle sara hastalığı. Onu durdurmak amacıyla geldik buraya. Beyinde oluşan epilepsi dalgalarını durdurmak için, doktorumuz bize, yüzme ve denizi tavsiye etti. Çok şükür oğlum 10 yıldır yüzme kursu görüyor, 3 yıldır bilfiil buraya geliyoruz ve epilepsi nöbetlerimiz durdu çok şükür. Büyükşehir Belediye Başkanımızın bize sağladığı bütün etkinliklerden faydalanarak, çocuğumu sosyalleştirmeye çalışıyorum. Mert, buraya gelirken mutlu oluyor. Çünkü buradaki öğretmenlerin ilgisi, çocuğumun suyu sevmesi ve Engelsiz Yaşam Merkezi’ndeki hocalarının Mert’i motive etmesi ayrı bir mutluluk getiriyor oğluma. Çok şükür burada mutlu oluyor oğlum" dedi.
Epilepsi hastalığını nasıl yendiğini ve yüzmeyi ne kadar çok sevdiğini anlatan Mert Çakmak da, "Ben her zaman havuza geliyorum. Eğleniyorum ve çok güzel geçiyor. Sağlığım artık çok iyi. Artık hasta olmuyorum. Yüzmeyi çok seviyorum. Buraya gelmeden önce de yüzmeyi biliyordum ama burada geliştirdim" diye konuştu.
Büyükşehir Belediyesi Macit Özcan Spor Tesisleri’nde yüzme antrenörü Serhat Taşman ise Mert’in başarılı bir öğrenci olduğunu ifade ederek, "Mert bize rahatsızlığından dolayı geldiğinde suya girerken ilk başta biraz tedirginliği oluyordu. Annesi Nesrin Hanım tam destek verdi. Sağ olsun hiç yanından ayrılmadı. Biz Mert’e sadece desteğimizi verdik. Mert, zaten geldiğinde de başarılıydı. Böyle devam ederek, rahatsızlığından kurtulmuş oldu. Kursta arkadaşları ile iletişimi de çok iyi. Hatta yarışmalar yaptık, madalya aldı, birinci oldu. Buraya severek geliyor. Hiç aksatmadı, aksattığını görmedim. Öğrencilik hayatında çok başarılı" diye konuştu.

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