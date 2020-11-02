HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yüzü dövmeli yerli siyasetçi, Yeni Zelanda'nın ilk kadın dışişleri bakanı oldu

Yüzü dövmeli yerli siyasetçi, Yeni Zelanda'nın ilk kadın dışişleri bakanı oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 02.11.2020 14:18 | Son Güncelleme

İşçi Partisi lideri Jacinda Ardern'in ilk hükümetinde Maori Kalkınması ve Yerel Yönetimler Bakanlıklarını üstlenen Maori kadın siyasetçi Nanaia Mahuta, yeni hükümette Dışişleri Bakanlığının başına geçti.

Yüzü dövmeli yerli siyasetçi, Yeni Zelanda'nın ilk kadın dışişleri bakanı oldu

Yeni Zelanda’da sosyal adalet politikaları uygulamasının ve aşırı sağcı terör saldırısından koronavirüse dek çeşitli krizlerle baş etmesinin semeresini 'çeyrek asırdır ilk kez tam çoğunluk' unvanı eşliğinde yeniden seçilerek toplayan Başbakan Jacinda Ardern, dışişleri bakanlığını yerli halkın temsilcisi bir hemcinsine emanet etti.

İşçi Partisi lideri Jacinda Ardern'in ilk hükümetinde Maori Kalkınması ve Yerel Yönetimler Bakanlıklarını üstlenen Maori siyasetçi Nanaia Mahuta, yeni hükümette Dışişleri Bakanlığının başına geçti.

Kadın Başbakan Ardern, babası Maori olan Winston Peters'den milletvekili seçilememesi nedeniyle boşalan Dışişleri Bakanlığı için Maori kraliyet ailesinin yakın akrabası olan ve kabilesinin çene dövmesini taşıyan 50 yaşındaki Nanaia Mahuta'yı tercih etti.

'ÇOK KISA SÜREDE HARİKA İLİŞKİLER KURAN BİRİ'

Yeni Zelanda'nın ilk kadın Dışişleri Bakanı'ndan 'çok kısa sürede harika ilişkileri kuran biri' diye övgüyle söz eden Ardern, "Mahuta, hükümetteki tecrübesi sırasında Yeni Zelanda'yı dünya sahnesinde temsil edebilmek için ihtiyaç duyduğumuz demokrasi becerilerini sergiledi" dedi.

'KURALLARA DAYALI ÇOK TARAFLI TİCARET SİSTEMİNİ SAVUNACAĞIM'

Mahuta da ekonomi ve ticaret konularında ilerlemeci bir gündemle hareket edeceğini söyleyerek "Küçük bir ülke olarak iyi ilişkiler geliştirip Yeni Zelanda'nın işine gelen çok taraflı, kurallara dayalı ticaret sistemine bağlı kalmamız gerektiğini, Kovid-19 pandemisi sırasında bir kez daha öğrendik" diye konuştu.

2006'daki ölümüne dek 40 yıl boyunca Maori Kraliçesi olan Te Arikinui Te Atairangi Kaahu'nun yeğeni ve onun yerine taç giyen Maori Kralı Kingi Tuheitia'nın yakın akrabası Mahuta, 2016'da geleneksel Maori çene dövmesi (moko kauae) yaptıran ilk milletvekili olarak da tarihe geçmişti. Babasının ölüm yıldönümünde yaptırdığı dövmede kabilesinin geleneksel desenlerinin yer aldığı belirtildi.

'MOKO KİMLİK KARTI YA DA PASAPORT GİBİDİR'

Mahuta, The Guardian'a verdiği demeçte çene dövmesiyle ilgili "Moko, kimlik kartı ya da pasaport gibidir. 'Ben buyum, Yeni Zelanda'daki konumum bu' diye net şekilde beyan etmeye hazır olduğum bir dönemindeyim hayatımın" açıklamasını yaptı.

HEM LİYAKAT HEM ÇEŞİTLİLİK

İkinci Ardern hükümetinde 5 Maori bakan ve çok sayıda üst düzey Maori yetkili var. İşçi Partili kadın başbakan, 'yeni kabineyi liyakata göre kurduklarınıi ama aynı zamanda inanılmaz şekilde çeşitlilik arz etmesinden gurur duyduğunu' dile getirdi. Yeni hükümette Grant Robertson da Yeni Zelanda'nın eşcinsel olduğunu kamuoyuna açıklamış ilk başbakan yardımcısı konumunda. İşçi Partisi'nin tek başına hükümeti kuracak kadar oy almasına rağmen, Yeşiller ile işbirliği anlaşması imzalayan Ardern'in 'dünyanın en çeşitlilik arz eden kabinesini' kurduğu yorumları yapılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Eleneceği günler öncesinden belli olmuştu! O yarışmacı böyle veda etti Eleneceği günler öncesinden belli olmuştu! O yarışmacı böyle veda etti
Boşanmasını bu şekilde kutladı! Sperm donörüyle hamile kalmıştı...Boşanmasını bu şekilde kutladı! Sperm donörüyle hamile kalmıştı...
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
65 saat sonra minik Elif böyle kurtarıldı! O anları anlattı
65 saat sonra minik Elif böyle kurtarıldı! O anları anlattı
Gülben Ergen isyan etti: Yere batsın...
Gülben Ergen isyan etti: Yere batsın...
Cadılar Bayramı partisine polis baskını!
Cadılar Bayramı partisine polis baskını!
3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan sağ olarak çıkartıldı
3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan sağ olarak çıkartıldı
İdil'i çıkartan kahraman itfaiye erleri o anları anlattı
İdil'i çıkartan kahraman itfaiye erleri o anları anlattı
Yardım çadırında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
Yardım çadırında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Önce idrar kokusu geldi sonra hayatının şokunu yaşadı
Önce idrar kokusu geldi sonra hayatının şokunu yaşadı
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Hacker 5. tahmininde buldu! İşte Trump'ın Twitter şifresi
Hacker 5. tahmininde buldu! İşte Trump'ın Twitter şifresi
9 aylık hamile kadın doğum yaptığını hastanede öğrendi
9 aylık hamile kadın doğum yaptığını hastanede öğrendi
Doğuştan gözleri olmadan doğan 'gülen' bebek terk edildi
Doğuştan gözleri olmadan doğan 'gülen' bebek terk edildi
Diğer Haberler
Eskişehir'de korkunç olay! Arkadaşıyla sohbet ederken hastanelik oldu
Korkunç olay! Arkadaşıyla sohbet ederken hastanelik oldu
Akıllardaki soru: Grip miyim? Nezle mi? Koronavirüs mü?
Akıllardaki soru: Grip miyim? Nezle mi? Koronavirüs mü?
Boşanmasını bu şekilde kutladı! Sperm donörüyle hamile kalmıştı...
Boşanmasını bu şekilde kutladı! Sperm donörüyle hamile kalmıştı...
İddia: Trump erken zafer ilan ederek seçimi gasp edecek!
İddia: Trump erken zafer ilan ederek seçimi gasp edecek!
Tayland'da Kral Vajiralongkorn'a destek gösterisi
Tayland'da Kral Vajiralongkorn'a destek gösterisi
Microsoft’un yöneticisinden insanlık dışı İzmir depremi yorumu
Microsoft’un yöneticisinden insanlık dışı İzmir depremi yorumu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.