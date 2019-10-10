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Yüzü maskeli 4 kişi polisten kaçamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2019 04:12 | Son Güncelleme

Adana’da yüzü maskeli 4 kişi plakası çamurla kapatılmış otomobille seyir halindeyken polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.Olay, saat 03.00 sıralarında Yüreğir İlçesi Süleyman Vahit Caddesi üzerinde meydana geldi.

Adana’da yüzü maskeli 4 kişi plakası çamurla kapatılmış otomobille seyir halindeyken polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Yüreğir İlçesi Süleyman Vahit Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, vatandaşlar plakalı çamurla kapatılmış ve içerisinde yüzü maskeli 4 kişi olan otomobili polise ihbar etti.

Bölgeye özel harekat sevk edildi
İhbar üzerine olası bir terör saldırısına karşılık bölgeye özel harekat timleri, terör ve asayiş polisleri sevk edildi. Seyir halinde olan plakası çamurla kapalı otomobil ve yüzü maskeli 4 kişi kıskıvrak yakalandı.

Otomobilde bulunan 4 kişiyi gözaltına alan ekipler, araçta yaptığı incelemelerde hırsızlıktan kullanılabilecek levye ve tornavida buldu.

Yüzü maskeli 4 kişi polisten kaçamadı

Yüzü maskeli 4 kişi polisten kaçamadı

Yüzü maskeli 4 kişi polisten kaçamadı

Yüzü maskeli 4 kişi polisten kaçamadı

Yüzü maskeli 4 kişi polisten kaçamadı

Yüzü maskeli 4 kişi polisten kaçamadı

Yüzü maskeli 4 kişi polisten kaçamadı

Yüzü maskeli 4 kişi polisten kaçamadı

Yüzü maskeli 4 kişi polisten kaçamadı

Yüzü maskeli 4 kişi polisten kaçamadı

Yüzü maskeli 4 kişi polisten kaçamadı

Yüzü maskeli 4 kişi polisten kaçamadı

Yüzü maskeli 4 kişi polisten kaçamadı

Yüzü maskeli 4 kişi polisten kaçamadı

Yüzü maskeli 4 kişi polisten kaçamadı

Yüzü maskeli 4 kişi polisten kaçamadı

Yüzü maskeli 4 kişi polisten kaçamadı

Yüzü maskeli 4 kişi polisten kaçamadı

Yüzü maskeli 4 kişi polisten kaçamadı
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