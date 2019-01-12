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Yüzü maskeli şahıslar önce gençleri gasp etti, sonra pompalı tüfekle vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 04:44 | Son Güncelleme

Adana’da yüzü maskeli iki kişi yürüyerek evlerine giden 2 genci gasp ettikten sonra üzerilerine pompalı tüfekle ateş açtı. Gençlerden birisi ayağından yaralandı.

Olay, Seyhan İlçesi İsmet Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah İ. ile Serhat Berk B. evlerine yürüyerek gittiği sırada yüzü maskeli ve birinin elinde pompalı tüfek bulunan şahıslar gençlerin önünü kesti. Yüzü maskeli şahıslar gençlerin üzerini aradıktan sonra cüzdanlarını aldı. Daha sonra yüzü maskeli şahıslar gençlerin üzerine pompalı tüfekle ateş açtı.

Ateş açıldığı sırada Serhat Berk B. ayağından yaralanarak kanlar içerisinde yere yığıldı. Abdullah İ. ise sokak içerisinde bulunan araçların arkasına saklanarak canını son anda kurtardı. Olayı gerçekleştiren şahıslar koşarak hızla olay yerinden ayrıldı.

Çevredeki vatandaşlar ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Serhat Berk B. sağlık ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken Abdullah İ.’de ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana gasp pompalı tüfek

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