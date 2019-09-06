Yüzü tanınmaz hale gelen Hürü, ameliyat olmak istiyor

Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde epilepsi nöbeti geçirip, yanan sobanın üzerine düşerek yüzü tanınmaz hale gelen Hürü Cengiz (33), estetik ameliyat olmak için destek bekliyor.

2014'te ailesinin evde olmadığı sırada epilepsi nöbeti geçiren Hürü Cengiz, yanan sobanın üzerine düşerek ağır yaralandı. 103 ameliyat geçiren Cengiz, babasının yaşamını yitirmesi üzerine 2017'de tedavisini sürdüremedi. Estetik ameliyat için destek beklediğini belirten Hürü Cengiz, "Şu anki fiziksel görüntüm nedeniyle dışarı bile çıkmak istemiyorum. Yüzümün bu şekilde olması sebebiyle insanlar bana hor bakıyor, arkadaşlarım bile bana uzak duruyorlar. Estetik ameliyatı olup sağlıklı günlerime kavuşmak için maddi durumu iyi olan hayırsever vatandaşlarımızdan, işadamlarımızdan, devlet yetkililerimizden maddi destek bekliyorum" dedi.

Annesi Meliha Cengiz ise kızının görünümü nedeniyle akranlarının kendisiyle konuşmak istemediklerini söyledi. Kızının ameliyat olması için destek beklediklerini belirtti.

