Yüzü yanan Evin'e, kendi dokusundan cilt yapılacak

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, Suriye'deki iç savaşta bombaların düştüğü evlerinde yüzü ve vücudunun büyük bölümü yanan Evin Hacı İbrahim'in (9) yüz nakli için çok uygun olmadığını söyledi. Özkan, "Kendine ait kullanılabilecek dokuları var. Uzun dönemde bu dokuları kullanarak, yeni cilt yapmak için uğraşacağız" dedi.

Suriye'nin Kamışlı bölgesinde, şiddetli çatışmaların olduğu 2013'te, bombaların düştüğü evlerinde Menal Hacı İbrahim yaşamını yitirirken, o dönem 3 yaşında olan kızı Evin Hacı İbrahim yaralandı. Vücudunun büyük kısmı ile yüzünün tamamı yanan Evin ve babası Rezan Hacı İbrahim, Türkiye'ye sığındı. Evin'i Batman, Malatya ve Adana'daki hastanelerde 5 kez ameliyat ettiren Rezan Hacı İbrahim, daha sonra Antalya'ya geldi. AÜ Hastanesi'nde ilk olarak nefes almakta zorlanan minik Evin'in burun delikleri açıldı ardından uygulanan operasyonla ağız kenarlarındaki darlık genişletildi. Evin'e son olarak da kalıcı makyajla kaş yapıldı.