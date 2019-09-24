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Yüzü yanan Firdevs Tatar'a vücudundan doku nakli yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 14:07 | Son Güncelleme

Şırnak'ta bebekken evlerinde çıkan yangında yüzü yandıktan sonra 80 ameliyat geçiren 15 yaşındaki Firdevs Tatar'ın yüzüne Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştirilen ameliyatla vücudundan doku nakledildi - Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan: - "Ameliyatta vücudunun diğer dokularını kullanarak yüzünü onarmak için uğraştık. Uzun bir ameliyat oldu, üst düzey bir ameliyattı ama sorunsuz ve güzel geçti" - Firdevs Tatar'ın babası Mehmet Tatar: - "Heyecanlı şekilde bekliyorum, heyecandan konuşamıyorum. Bir an önce kızımın sağlığına kavuşmasını bekliyoruz"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Şırnak'ta bebekken evlerinde çıkan yangında yüzü yanan ve yıllardır sağlıklı bir yüze kavuşmayı hayal eden 15 yaşındaki Firdevs Tatar'a, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yaklaşık 5 saat süren bir ameliyatla vücudundan doku nakli yapıldı.

Evlerinde çıkan yangında 9 aylıkken yüzü yanan ve 15 yılda 80 ameliyat geçiren Tatar, Türkiye'nin ilk yüz ve ilk çift çene nakli operasyonlarını gerçekleştiren Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan ve ekibi tarafından dün ameliyata alındı. Yaklaşık beş saat süren operasyonda Tatar'a vücudundan doku nakli gerçekleştirildi. Yoğun bakım servisine alınan Tatar'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Özlenen Özkan, AA muhabirine, Firdevs Tatar'ın küçükken yüzünün yandığını, cilt dokusunun tamamen zedelendiğini söyledi. Yaptıkları muayenede kendi vücut dokularının Tatar'a uygun olduğunu tespit ettiklerine değinen Özkan, şöyle konuştu:

"Ameliyatta vücudunun diğer dokularını kullanarak yüzünü onarmak için uğraştık. Uzun bir ameliyat oldu, üst düzey bir ameliyattı ama sorunsuz ve güzel geçti. Şu an yoğun bakımda ama genel durumu gayet iyi. Bundan sonra birkaç küçük operasyon geçirecek. Şu anda Firdevs için önemli olan kaliteli bir cilde sahip olmaktı, bunun için uğraştık. Yüzünün tam olarak oturması için biraz zaman var. Firdevs de biz de yadırganmayacak bir yüz olsun istiyorduk, topluma girdiğinde ona bakılmasın, onun hakkında konuşulmasın istiyordu. Ameliyat bu yönde gerçekleşti. Cildini yenilemek için uğraştık."

- Ekip hazır, bağış yok

Tatar'ın durumunun, Kahramanmaraş'ta başındaki eşarbın alev alması sonucu yüzü ve kafa derisi yanan Leyla Demirci'den farklı olduğunu belirten Özkan, Tatar'ın bu açıdan daha şanslı olduğunu bildirdi.

Leyla Demirci'nin kendi vücut dokularından yüzünü onarmanın mümkün olmadığını, onun için mutlaka yüz nakli yapılması gerektiğini vurgulayan Özkan, "Bazı hastalara yüz nakli gerekiyor, bazılarına ise gerekmiyor. Yüz nakli bizim en son noktada başvurduğumuz bir durum. Leyla'nın vücut dokuları uygun değildi ancak Firdevs'in kendi dokuları operasyon için müsaade etti. Biz de çeşitli yöntemlerle kendi dokusunu yüzüne naklettik." dedi.

Özkan, ekip olarak her zaman nakil için hazır olduklarını ancak tek eksiğin bağış olduğunu söyledi.

- "Heyecanlı şekilde bekliyorum"

Firdevs Tatar'ın babası Mehmet Tatar da dünden itibaren kızıyla görüşemediğini aktardı. Doktorların kızının sağlık durumu hakkında olumlu konuştuğunu ifade eden Tatar, "Heyecanlı şekilde bekliyorum, heyecandan konuşamıyorum. Bir an önce kızımın sağlığına kavuşmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Hastanede kızıyla çok yakından ilgilenildiğini dile getiren Tatar, operasyonu gerçekleştiren doktorlara teşekkür etti.

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Akdeniz Üniversitesi Doku Nakli Firdevs Tatar Prof. Dr. Ömer Özkan Prof. Dr. Özlenen Özkan

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