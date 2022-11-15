Yüzük, bileklik, hap... Çöpe atmak isterken ev sahibi görmüş! Taksim bombacısının yakalandığı evde yeni detaylar: Polisler geldiği anda...

Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 81 kişinin yaralandığı hain saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Bombayı banka bırakan Suriye uyruklu kadın terörist Ahlam Albashır, saklandığı evde kıskıvrak yakalanırken; söz konusu evdeki yeni detaylar ortaya çıktı. Gece boyu kadın teröristin panikle hareket ettiği belirlenirken, operasyon sırasında camı kırarak atlamaya çalıştığı ortaya çıktı. Öte yandan teröristin kaldığı odadaki hap, kulaklık ve yüzük detayları dikkat çekti. İşte İstikal Caddesi'ndeki hain saldırıyı gerçekleştiren teröristin kaldığı evle ilgili tüm detaylar...

10 SAAT SONRA YAKALANDI

İstanbul İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya neden olan bombayı yerleştiren kadın terörist Ahlam Albashır saldırıdan 10 saat sonra Küçükçekmece'de saklandığı evde yakalandı.

YAŞLI BİR KADINLA MİSAFİR OLARAK GELMİŞ

CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz, teröristin yakalandığı eve giderek yeni detayları aktardı. Tokaz, teröristin eve yaşlı bir kadınla misafir olarak geldiğini, bombayı yerleştirdiği kıyafetlerini mutfaktaki çöpe atmak istediğini ifade etti.

İşte Tokaz'ın İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya neden olan terörist Ahlam Albashır'ın yakalandığı evden aktardıkları:

"GECE BOYU TEDİRGİNDİ"

İstiklal Caddesi patlamasının 1 numaralı faili kadın terörist Ahlam Albashır, Küçükçekmece Gecekuşu Sokak'ta gözaltına alınmıştı. 3 katlı bir apartman ve bu son dairede yakalandı. Buraya yaşlı bir kadınla birlikte 'misafir' denilerek getirildi. Bu dairede Suriyeli bir aile yaşıyordu, her şeyden habersizlerdi bu arada.

Patlamayı gerçekleştirdikten sonra gece saatlerinde Küçükçekmece'de bu eve geldi. Buraya oldukça endişeli bir şekilde geldi, hareketleri de tedirginlik yaratıyordu. Ailenin ifadesine göre evin salonunda oturup telefonuyla mesajlaştı.

"KIYAFETLERİNİ ÇÖP KUTUSUNA ATMAK İSTEDİ"

Patlamayı gerçekleştirdiği kıyafetleri kamuflajlı pantolonu ve siyah üstüydü. Kıyafetlerini bu eve geldikten sonra hızlı bir şekilde değiştirdi, mutfaktaki çöp kutusuna atmak istedi.

EV SAHİBİ GÖRDÜ: NE YAPIYORSUN?

Sonrasında ev sahibi olan kadın geldi ve 'Ne yapıyorsun? Kıyafetleri neden atıyorsun?' Sonrasında ev sahibi olan kadından kıyafetleri sobaya atıp yakmasını istedi. Aslında kadın teröristin izini kaybettirmek için çaba sarf ettiğini de görmüş oluyoruz.

Kıyafetlerini değiştirdi, üzerindeki kazağı giydikten sonra soğuk olduğunu söyleyerek kalacağı odasına geldi. Buraya misafir olarak geldi ve ailenin de geleceğinden haberinin olmadığı yönünde ilk belirlemeler. Odaya gelip oturdu, geceyi burada geçirmeyi planlıyordu.

POŞETLE GELMİŞ: YÜZÜK, BİLEKLİK, HAP...

Kadın terörist eve poşetle geldi. Teröristin kullanmış olduğu yüzüğü görüyoruz.

Bu evde oldukça sıcak dakikalar yaşandı. Gece 02:50 sularında ekipler kadının bu adreste olduğunu belirledikten sonra sessiz şekilde bu adrese geldi. Merdivenler sessiz şekilde çıkıldı, kapı çalındıktan sonra bu adrese girildi.

"CAMI KIRARAK KENDİSİNİ AŞAĞIYA ATMAYA ÇALIŞTI"

Kadın terörist sesleri duyunca balkonun camını kırarak kendisini aşağıya atmaya çalıştı. Yakalanmamak için her şeyi göze aldığını ifade edelim. Burada da yakalanmamak için vermiş olduğu mücadeleyi görmüş oluyorsunuz.

POLİS O TELEFONU ARADI

Kadının kullandığı bir telefon vardı. Sürekli olarak görüşmelerini mesaj yoluyla yapmaya çalıştı. Polisler geldiğinde ise o telefon yoktu, dolayısıyla telefonu nereye sakladığıyla ilgili ekipler burada detaylı inceleme yaptı. Kadın terörist 10 saat gibi kısa bir sürede yakalandı.

BİR ELİNDE GÜL DİĞER ELİNDE TELEFON

Öte yandan İstiklal Caddesi'ne bombayı bıraktıktan sonra kaçan Albashır'ın bir elinde cep telefonu diğer elinde ise gül tuttuğu kamera görüntülerine yansımıştı.

MESAJI MI VERMEK İSTEDİ?

Kadın teröristin elinde tuttuğu gülle bir mesaj mı vermek istediği büyük merak konusu olurken, uzmanlar bu görüntüyü yorumladı.

Kadın teröristin başörtüsü, elindeki gül ve makyajıyla saldırıyı profesyonelce organize eden kişiler tarafından özel olarak hazırlandığını ifade eden uzmanlar, Ahlam Albashır'ın İstiklal Caddesi'nde dikkat çekmemesi ve herhangi bir risk analizine yakalanmaması için özel çalışma yapıldığı yorumunda bulundu.

"BÖYLELİKLE POLİS KONTROLÜNE TAKILMAMIŞ"

Taksim bombacısı Albashır'ın polis kontrolünden rahatça geçebilmesi için böyle bir yol izlediğine dikkat çeken uzmanlar, böylelikle İstiklal'de dolaşan diğer yabancı uyruklu vatandaşlardan sıyrıldığını ifade etti."

