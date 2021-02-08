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  4. ‘Yüzük’ diye taktığı metal pulu itfaiye çıkarttı

‘Yüzük’ diye taktığı metal pulu itfaiye çıkarttı

08.02.2021 11:54 | Son Güncelleme:
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Adıyaman’da 3 yaşındaki çocuk ‘yüzük’ diye metal pulu parmağına taktı.

Adıyaman’da 3 yaşındaki çocuk ‘yüzük’ diye metal pulu parmağına taktı. Parmağa sıkışan metal pul itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.
Adıyaman merkez Mehmet Akif Mahallesi’nde 3 yaşındaki D.B., evdeki metal pulu ‘yüzük’ diye parmağına taktı. Taktığı pulu bir süre sonra çıkartmak isteyen çocuk, pulu çıkartamayınca anne ve babasına söyledi.
Anne ve baba da parmağa sıkışan metal pulu çıkartamayınca, çocuğu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Acil servisin itfaiyeye yönlendirmesi sonrası çocuk, Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne getirildi. Burada itfaiye ekipleri spiral ile uzun uğraşlar sonrasında parmağa zarar vermeden metal pulu kesti. Çocuk, itfaiyenin operasyonu esnasında sürekli ağladı.

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