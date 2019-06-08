HABER

Yüzük havadan geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 12:18 | Son Güncelleme

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bulunan Kızılçukur vadisinde gün batımını izlemek için gelen yerli ve yabancı turistler kemanlar eşliğinde muhteşem bir evlilik teklifine şahit oldu.İstanbul’dan Kapadokya bölgesine kız arkadaşına evlilik teklifi yapabilmek için tura katılan Erhan Kaya Kızılçukur vadisinde gün batımını kız arkadaşı Hilal Dağdelen ile izlemeye başladı.

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bulunan Kızılçukur vadisinde gün batımını izlemek için gelen yerli ve yabancı turistler kemanlar eşliğinde muhteşem bir evlilik teklifine şahit oldu.
İstanbul’dan Kapadokya bölgesine kız arkadaşına evlilik teklifi yapabilmek için tura katılan Erhan Kaya Kızılçukur vadisinde gün batımını kız arkadaşı Hilal Dağdelen ile izlemeye başladı. İstanbul’dan gelirken bir organizasyon firması ile anlaşan Erhan Kaya burada kız arkadaşı Hilal Dağdelen’e evlilik teklifinde bulundu. Genç çiftin günbatımını izlemeye başladığı esnada drone ile genç çiftin yanına kutu içerisinde yüzük geldi. Yüzüğün gelmesiyle birlikte kemanlar eşliğinde kız arkadaşına evlilik teklifinde bulunan Erhan Kaya, kız arkadaşı Hilal Dağdelen’in evlilik teklifine ’evet’ demesiyle birlikte sevinci iki kat arttı. Günbatımını izlemek için Kızılçukur vadisine gelen yerli ve yabancı turistlerinde alkışları eşliğinde evlilik teklifi alan genç kız ise şaşkınlığını gizleyememesi ise dikkatlerden kaçmadı. Evlilik teklifinde bulunan Erhan Kaya yaptığı açıklamada, “Bizim için çok önemli ve güzel bir andı bu an. İstanbul’dan geliyoruz. Buradaki ziyaretimizi taçlandıralım istedik. Hayatta ilk defa yaşanılacak bir gün. Ben evlilik teklifimin anısı kalsın istediğim için günbatımında evlilik teklifinde bulunmak istedim” dedi.
Erkek arkadaşından günbatımında evlilik teklifi alan Hilal Dağdelen’in oldukça heyecanlı olduğu görülürken yaptığı açıklamada, “Ben hiç beklemiyordum. Benim için de hem özel hem de güzel bir sürpriz oldu. Çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Yüzük havadan geldi

Yüzük havadan geldi

Yüzük havadan geldi

Yüzük havadan geldi

Yüzük havadan geldi

Yüzük havadan geldi

Yüzük havadan geldi

Yüzük havadan geldi

Yüzük havadan geldi

Yüzük havadan geldi

Yüzük havadan geldi

Yüzük havadan geldi

Yüzük havadan geldi

Yüzük havadan geldi

Yüzük havadan geldi

Yüzük havadan geldi

Yüzük havadan geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Maduro sosyal medyadan duyurdu: Emrettim

Maduro sosyal medyadan duyurdu: Emrettim

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Ve evlendiler! Ünlü isimler akın etti

Ve evlendiler! Ünlü isimler akın etti

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

'VIP' tartışması büyüyor! Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

'VIP' tartışması büyüyor! Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul surları tehlike altında

Büyük tehlike: Görüldüğü andan itibaren yok edilmeli

Bakan Soylu açıkladı: 5 terörist mağarada kıstırıldı

Bakan Soylu açıkladı: 5 terörist mağarada kıstırıldı

Pençe Harekatı'nda 13 günde 43 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'nda 13 günde 43 terörist etkisiz hale getirildi

Ölüm asansör girişinde yakaladı

Ölüm asansör girişinde yakaladı

Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Osman Gülen öldürüldü!

Beşiktaş’ta bir sürücü makas atmaya çalışırken arkadan çarptı: 2 ölü 8 yaralı

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.