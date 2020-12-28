Yüzük ölçüsü nasıl alınır? Parmağın yüzük ölçüsünü öğrenmek için basit yöntemler

Sevdiklerimize, kendimize yüzük almak istediğimizde önümüze çıkan en büyük engel ölçü bilgisine sahip olmamaktır. Ancak çok kolay şekilde bu bilgiye ulaşabilirsiniz. Yüzük ölçüsü nasıl alınır, nasıl hesaplanır gibi birçok sorunun cevabını yazımızda bulabilirsiniz. Yüzük Ölçüsü Nedir? Herkesin kendisine ait bir yüzük ölçüsü vardır. Her insanın parmak ölçüsü farklı olduğu için ortalama yada standart bir parmak ölçüsü yoktur. Ancak parmak ölçüsü genellikle 9 mm ile 35 mm arasında bir değerdir. Ölçüleri belirlemek için basit yöntemler mevcuttur. Yüzük Ölçüsü Nasıl Hesaplanır? 1.Çap Yöntemi Kullandığınız yüzüğün çapını kullanarak, halka ölçüsünü hesaplama yöntemidir. Yüzüğünüzü elinize alarak, milimetre ölçüsü olan bir cetvelle pratik bir şekilde ölçüm yapabilirsiniz. Yüzüğünüzü yatay olarak düz bir zemine koyun ve yüzüğünüzün iç çapını cetvele ölçün. Ölçme işlemini yaparken yüzüğün metal kısımlarını dikkate almamalısınız. Burada asıl dikkat edilmesi gereken nokta, yüzüğün en geniş kısmını ölçtüğünüzden emin olmanızdır. Sonrasında cetvelden yüzüğünüzün ölçüsünü belirten milimetreyi okuyup yüzük ölçü hesaplama çizelgesinden ölçünüze denk gelen numaraya ulaşabilirsiniz. Bu kolay yöntem sayesinde hediye almak veya internet siparişlerinde çok beğendiğiniz bir ürünü size uygun boyutta satın alabilirsiniz.

2.Çevre Yöntemi Elinizde ölçü olarak kullanabileceğiniz bir yüzük olmadığında kullanabileceğiniz bir yöntemdir. Bu yöntem için elinize şerit halinde bir kağıt yada bir parça tel size yardımcı olacaktır. Öncelikle kağıt şeridi veya teli parmağınıza sarmalısınız. İki ucun birleştiği kısmı belirleyip işaretlemelisiniz. Sonrasında işaretleme yaptığınız alanı milimetresi olan bir cetvel ile ölçün. Burada da en önemli nokta en geniş alanı ölçtüğünüzden emin olmaktır. Daha sonrasında yine yüzük ölçü hesaplama çizelgesinden ölçünüze denk gelen numaraya ulaşabilirsiniz. Çap yöntemi kadar kolay olan çevre yöntemi de doğru bilgiye ulaşmanızı sağlayacaktır. Yüzük Ölçüsü Nasıl Alınır? Yüzük ölçüsü alma yöntemleri değişik şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Halka ölçüsü alma kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Ağırlıklı olarak yüzük ölçüsü alma konusunda çevre ve çap yöntemleri kullanılırken, kimi zamanda ip yada mezura gibi farklı nesneler kullanılarak parmak ölçüsü alınır. Parmağa takılacak aksesuar ölçüsü alma işlemini uygularken, doğal olarak herkesin parmak ölçüsü farklılık göstermektedir. Nasıl cinsiyete ve kiloya bağlı olarak kıyafetler değişiyorsa parmak ölçüleri de değişmektedir. Türkiye’de yaşayan kadınların parmak ölçüsü en küçük 8 numaradan başlar ve en büyük numara ise 28 kabul edilmektedir. Standart olarak kabul edilen parmak ölçüsü ise 15 numaradır. Türk erkeklerine gelirsek onlarında en küçük parmağa takılan aksesuar numarası 15 olarak ölçülmüştür. En büyük numaraysa 35 numaradır. Doğal olarak küçük parmak ölçüsüne sahip olan kişilerin fiziksel olarak zayıf, büyük ölçülere sahip olan kişilerin ise kilolu veya iri bir fiziksel yapıya sahip oldukları bilinmektedir.