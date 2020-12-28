Yüzük ölçüsü nasıl alınır? Parmağın yüzük ölçüsünü öğrenmek için basit yöntemler

Sevdiklerimize, kendimize yüzük almak istediğimizde önümüze çıkan en büyük engel ölçü bilgisine sahip olmamaktır. Ancak çok kolay şekilde bu bilgiye ulaşabilirsiniz. Yüzük ölçüsü nasıl alınır, nasıl hesaplanır gibi birçok sorunun cevabını yazımızda bulabilirsiniz.
Herkesin kendisine ait bir yüzük ölçüsü vardır. Her insanın parmak ölçüsü farklı olduğu için ortalama yada standart bir parmak ölçüsü yoktur. Ancak parmak ölçüsü genellikle 9 mm ile 35 mm arasında bir değerdir. Ölçüleri belirlemek için basit yöntemler mevcuttur.
Kullandığınız yüzüğün çapını kullanarak, halka ölçüsünü hesaplama yöntemidir. Yüzüğünüzü elinize alarak, milimetre ölçüsü olan bir cetvelle pratik bir şekilde ölçüm yapabilirsiniz. Yüzüğünüzü yatay olarak düz bir zemine koyun ve yüzüğünüzün iç çapını cetvele ölçün. Ölçme işlemini yaparken yüzüğün metal kısımlarını dikkate almamalısınız. Burada asıl dikkat edilmesi gereken nokta, yüzüğün en geniş kısmını ölçtüğünüzden emin olmanızdır. Sonrasında cetvelden yüzüğünüzün ölçüsünü belirten milimetreyi okuyup yüzük ölçü hesaplama çizelgesinden ölçünüze denk gelen numaraya ulaşabilirsiniz. Bu kolay yöntem sayesinde hediye almak veya internet siparişlerinde çok beğendiğiniz bir ürünü size uygun boyutta satın alabilirsiniz.
Elinizde ölçü olarak kullanabileceğiniz bir yüzük olmadığında kullanabileceğiniz bir yöntemdir. Bu yöntem için elinize şerit halinde bir kağıt yada bir parça tel size yardımcı olacaktır. Öncelikle kağıt şeridi veya teli parmağınıza sarmalısınız. İki ucun birleştiği kısmı belirleyip işaretlemelisiniz. Sonrasında işaretleme yaptığınız alanı milimetresi olan bir cetvel ile ölçün. Burada da en önemli nokta en geniş alanı ölçtüğünüzden emin olmaktır. Daha sonrasında yine yüzük ölçü hesaplama çizelgesinden ölçünüze denk gelen numaraya ulaşabilirsiniz. Çap yöntemi kadar kolay olan çevre yöntemi de doğru bilgiye ulaşmanızı sağlayacaktır.
Yüzük ölçüsü alma yöntemleri değişik şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Halka ölçüsü alma kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Ağırlıklı olarak yüzük ölçüsü alma konusunda çevre ve çap yöntemleri kullanılırken, kimi zamanda ip yada mezura gibi farklı nesneler kullanılarak parmak ölçüsü alınır. Parmağa takılacak aksesuar ölçüsü alma işlemini uygularken, doğal olarak herkesin parmak ölçüsü farklılık göstermektedir. Nasıl cinsiyete ve kiloya bağlı olarak kıyafetler değişiyorsa parmak ölçüleri de değişmektedir. Türkiye’de yaşayan kadınların parmak ölçüsü en küçük 8 numaradan başlar ve en büyük numara ise 28 kabul edilmektedir. Standart olarak kabul edilen parmak ölçüsü ise 15 numaradır. Türk erkeklerine gelirsek onlarında en küçük parmağa takılan aksesuar numarası 15 olarak ölçülmüştür. En büyük numaraysa 35 numaradır. Doğal olarak küçük parmak ölçüsüne sahip olan kişilerin fiziksel olarak zayıf, büyük ölçülere sahip olan kişilerin ise kilolu veya iri bir fiziksel yapıya sahip oldukları bilinmektedir.
Belli etmeden yüzük ölçüsü almak genellikle zormuş gibi gelmektedir. Örneğin sevdiğiniz insana evlilik teklifi edecekseniz parmak ölçüsüne ihtiyacınız olacaktır. Bunun içinde belli etmeden yüzük ölçüsünü almanız gerekir. Mesela evlilik teklifi edeceğiniz kişi zarif ve ince parmaklı biriyse, yüzüğün standart ölçülerde olmasına dikkat edebilirsiniz. Yada karşınızdaki kadının parmağında takılı olan yüzüğü bir şekilde çıkarmasını sağlayabilir ve kendi parmağınıza takarak göz kararı tahmini bir ölçü alabilirsiniz. Başka bir yol ise kendi yüzüğünüzü çıkarıp, sevgilinizin tüm parmaklarına deneterek ortalama bir ölçü bilgisine sahip olmaktır. Bu gibi pek çok yöntem ile sevdiğiniz kişinin ya da hediye almayı düşündüğünüz kişinin takı ölçüsünü tahmin edebilir ve uygun yüzüğü tercih edebilmenizi sağlayacaktır. Ayrıca aldığınız ölçüyü bir yere not etmeyi unutmayın.
Parmak ölçüsü kişiden kişiye değişiklik gösterebileceği gibi, bu ölçüler kişilerin fiziksel yapılarına ve cinsiyetlerine göre de değişiklik göstermektedir. Mesela aynı fiziksel ölçüde olan bir kadınla erkeğin parmak ölçüleri eşit değildir. Bunun dışında kilo ve parmak yapısına göre de, değişen parmak ölçüleri kimi zaman günlük hayatta bile aynı kişide farklılık gösterebilir. Hava şartları ve beslenmenize göre de kimi zaman taktığınız bir aksesuar parmağınıza dar gelebilir. Örneğin çok sıcak havalarda, beslenmenize bağlı olarak tuzu fazla tükettiğiniz durumlarda yada kullandığınız ilaçlardan dolayı vücudunuz ödem tutabilir. Bu durumda doğal olarak giydiğiniz kıyafet ve taktığınız aksesuarların dar gelmesine sebep olacaktır. Soğuk havalarda ise aynı değişim ters yönlü olarak vücudumuzu etkiler. Kışın hava şartlarına göre soğuk günlerde de parmaklarımızın ölçüsü küçülebilmektedir. Bu nedenle ölçü belirlerken bu şartları göz önünde bulundurmanız daha doğru sonuç almanızı sağlayacaktır. İşinizin garanti olması açısından birkaç kez ölçüm yapmanız sizin yararınıza olacaktır. Vücudun değişim ve dış etkenlerden etkilenme durumu akşam saatlerinde daha az olduğu için en uygun zaman olarak önerilir. Özellikle kadınlarda hamilelik döneminde kilo artışı ve ödem gibi şikayetler arttığından bu dönemin ardından yüzük almak daha avantajlı olacaktır.
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