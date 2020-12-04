Yüzüklerin Efendisi dizisi bomba gibi geliyor: Kadroya 20 yeni isim eklendi! Aralarında bir sürpriz var

Yüzüklerin Efendisi dizisinin oyuncu kadrosuna 20 yeni isim daha eklendi. Amazon Prime Video’nun heyecanla beklenen macerası şimdiye kadar devasa bütçeyle gündeme gelmişti.

Bu yılın ilk günlerinde geniş başrol kadrosu açıklanmıştı. Eklenen yeni isimlerle dizinin bünyesi daha da büyüdü ve dudak uçuklatıcı bütçesinin neden gerekli olduğu yavaş yavaş ortaya çıktı.

Diziye katılan yeni ekipten 7 kişi çekimlerin hâlihazırda sürdüğü Yeni Zelanda’dan. Ayrıca Avustralya’dan, Sri Lanka’dan, İngiltere’den ve ABD’den gelen oyuncular da var. Kadrodan bir isim, Peter Tait, özellikle göze çarpıyor. Aktör, 2003 yapımı Kralın Dönüşü’nde Uruk-Hai Shagrat’ı canlandırmıştı. Ancak dizideki görevinin ne olacağı henüz bilinmiyor.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Amazon’un Orta-Dünya evreninde geçen yeni dizisi J.R.R. Tolkien’in yazdığı ilk Yüzüklerin Efendisi romanı olan Yüzük Kardeşliği’nden önceki zamanda geçen hikâyeleri ekrana getirecek. İlk bölümleri çoktan tamamlanan ve iki sezonu birden çekilen dizinin yakın zamanda ilk fragmanının yayınlanması bekleniyor.