MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Yüzüklerin Efendisi dizisi bomba gibi geliyor: Kadroya 20 yeni isim eklendi! Aralarında bir sürpriz var

Yüzüklerin Efendisi dizisi bomba gibi geliyor: Kadroya 20 yeni isim eklendi! Aralarında bir sürpriz var

04.12.2020 09:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yüzüklerin Efendisi dizisi bomba gibi geliyor: Kadroya 20 yeni isim eklendi! Aralarında bir sürpriz var

Amazon Prime’ın televizyon tarihinin en büyük bütçeli yapımı olan Yüzüklerin Efendisi dizisinin oyuncu kadrosuna 20 yeni isim katıldı. Yüzüklerin Efendisi dizisinin çekimleri üst düzey koronavirüs tedbirleri ile birlikte Yeni Zelanda’da devam ediyor.

Yüzüklerin Efendisi dizisinin oyuncu kadrosuna 20 yeni isim daha eklendi. Amazon Prime Video’nun heyecanla beklenen macerası şimdiye kadar devasa bütçeyle gündeme gelmişti.

Bu yılın ilk günlerinde geniş başrol kadrosu açıklanmıştı. Eklenen yeni isimlerle dizinin bünyesi daha da büyüdü ve dudak uçuklatıcı bütçesinin neden gerekli olduğu yavaş yavaş ortaya çıktı.

The Lord of the Rings (Yüzüklerin Efendisi) dizisinde kimler rol alıyor, ne zaman yayınlanacak? İşte Yüzüklerin Efendisi dizisiyle ilgili tüm bilgilerYüzüklerin Efendisi dizisiyle ilgili tüm bilgiler için tıklayın!

Diziye katılan yeni ekipten 7 kişi çekimlerin hâlihazırda sürdüğü Yeni Zelanda’dan. Ayrıca Avustralya’dan, Sri Lanka’dan, İngiltere’den ve ABD’den gelen oyuncular da var. Kadrodan bir isim, Peter Tait, özellikle göze çarpıyor. Aktör, 2003 yapımı Kralın Dönüşü’nde Uruk-Hai Shagrat’ı canlandırmıştı. Ancak dizideki görevinin ne olacağı henüz bilinmiyor.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Amazon’un Orta-Dünya evreninde geçen yeni dizisi J.R.R. Tolkien’in yazdığı ilk Yüzüklerin Efendisi romanı olan Yüzük Kardeşliği’nden önceki zamanda geçen hikâyeleri ekrana getirecek. İlk bölümleri çoktan tamamlanan ve iki sezonu birden çekilen dizinin yakın zamanda ilk fragmanının yayınlanması bekleniyor.

yuzuklerin-efendisi-oyunculari-1-768x433

Çekimleri devam Amazon dizisi Yüzüklerin Efendisi'nin kadrosuna katılan isimler şu şekilde: Cynthia Addai-Robinson, Benjamin Walker, Peter Mullan, Lenny Henry, Maxim Baldry, Ian Blackburn, Kip Chapman, Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Trystan Gravelle, Thusitha Jayasundera, Fabian McCallum, Simon Merrells, Geoff Morrell, Lloyd Owen, Augustus Prew, Peter Tait, Alex Tarrant, Leon Wadham, Sara Zwangobani.

The Witcher ve kadınlar damga vurdu! IMDb 2020'nin en popüler ve en iyi çıkış yapan 10 oyuncusunu açıkladıBu sahneler onları zirveye taşıdı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Mali'den o fotoğrafa sansür! Mali'den o fotoğrafa sansür!
Bir Zamanlar Çukurova'da şok final!Bir Zamanlar Çukurova'da şok final!
Bugün kanallarda ne var?Bugün kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca: Hatay ve Antalya'da vaka artışı yüzde yüz

Sağlık Bakanı Koca: Hatay ve Antalya'da vaka artışı yüzde yüz

Kadir Topbaş Kovid-19 nedeniyle yoğun bakıma alındı

Kadir Topbaş Kovid-19 nedeniyle yoğun bakıma alındı

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

RTÜK Başkanı Şahin'den ceza açıklaması

RTÜK Başkanı Şahin'den ceza açıklaması

Pınar Altuğ'dan aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Pınar Altuğ'dan aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Havalandırma arızalanınca 20 bin tavuk telef oldu

Havalandırma arızalanınca 20 bin tavuk telef oldu

İlginizi Çekebilir

Demet Özdemir'in mini etekli pozları olay oldu!

Demet Özdemir'in mini etekli pozları olay oldu!

İhanetin fotoğrafı ortaya çıktı! Böyle yakalandı

İhanetin fotoğrafı ortaya çıktı! Böyle yakalandı

Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'

Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'

Müstehcen olmayı seviyor! TikTok'u salladı

Müstehcen olmayı seviyor! TikTok'u salladı

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Korse giyince dalga konusu oldu

Korse giyince dalga konusu oldu

Diğer Haberler

Mucize Doktor 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Vefa ve Ezo sevgili mi olacak? Mucize Doktor 40. son bölümde neler oldu?

Mucize Doktor'da yeni aşk mı başlıyor?

Bir Zamanlar Çukurova 75. son bölümde şok final! Müjgan ve bebeğe ne oldu? Bir Zamanlar Çukurova 76. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Zamanlar Çukurova'da şok final!

Çukur 106. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Selim Koçovalı ölüyor! Öner Erkan Çukur'a veda ediyor

Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu böyle veda ediyor!

Demet Akbağ ve Evrim Alasya Akrep dizinde buluştu! İşte Akrep dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve fragmanı

İddialı diziden ilk fragman yayınlandı!

Ramo 23. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ramo'da kim öldü? "Kanını yerde bırakmayacağım"

Ramo'da kim öldü? "Kanını yerde bırakmayacağım"

Usta oyuncu Durul Bazan Seni Çok Bekledim'le ekrana dönüyor! İşte Seni Çok Bekledim oyuncu kadrosu

Seni Çok Bekledim'le ekrana dönüyor!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.