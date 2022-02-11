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Yüzüklerin Efendisi dizisindeki siyah elf tartışmasına yapımcılardan yanıt: "Tolkien herkes için var"

11.02.2022 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüzükleri Efendisi hayranlarının sabırsızlıkla beklediği yeni dizi 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nin ilk görselleri paylaşıldı. Ancak yeni dizideki siyah elf karakteri tartışma yarattı. Dizinin yapımcılarından Lindsey Weber ise 'Tolkien herkes için' diyor.

Yüzüklerin Efendisi dizisindeki siyah elf tartışmasına yapımcılardan yanıt: "Tolkien herkes için var"

İngiliz roman yazarı J.R.R. Tolkien'in roman serisi Yüzüklerin Efendisi'nin televizyon dizisine ait ilk görseller paylaşılır paylaşılmaz siyah elf karakteri tartışma yarattı.

Amazon Prime platformu üzerinden yayınlanacak olan yeni Yüzüklerin Efendisi dizisinin adı 'Güç Yüzükleri'.

Dizinin maliyetinin bir milyar doları aşması bekleniyor.

Yüzüklerin Efendisi hayranlarının sabırsızlıkla beklediği dizi 2 Eylül'den itibaren Amazon Prime sitesinden izlenebilecek.

Ancak diziye ait ilk görseller paylaşıldıktan sonra ana karakterlerden birinin siyah bir elf olmasına tepkiler yağdı. Tolkien'in kimi hayranları yazarın yarattığı bir dünya olan Orta Dünya'da siyah bir karakterin olmaması gerektiğini öne sürdü.

Dizinin yapımcılarından Lindsey Weber ise, "Tolkien'ın eserinden yaptığımız uyarlamanın bugünün dünyasını olduğu gibi yansıtması bize doğal geldi" dedi.

Weber, Vanity Fair dergisine verdiği demeçte, "Tolkien herkes için. Öyküleri kendi kültürlerine hapsolmaktan çıkıp bir araya geldiklerinde başarılı olan kurgusal ırkları anlatıyor" ifadesini kullandı.

"BU İNSANLAR DA KİM?"

İskoçya'nın Glasgow Üniversitesi'nde Tolkien konusunda araştırma yapan Mariana Rios Maldonado da, "Bir elfin siyah, Latin veya Asya kökenli olmasından rahatsızlık duyan bu insanlar da kim" diyerek tepkisini dile getirdi.

Amazon Prime'ın yeni Yüzüklerin Efendisi dizisi Orta Dünya tarihinin efsanevi İkinci Çağı'nı anlatacak.

Öyküdeki karakterlerden Arondir adındaki elfi Ismael Cruz Cordova canlandırıyor.

Cordova, ekranda bir Tolkien elfine hayat veren ilk siyah oyuncu.

Dizide ayrıca Sophia Nomvete'nin canlandırdığı bir cüce prenses karakteri de yer alıyor.

Bu karakter de dizideki ilk kadın cüce olmanın yanı sıra bir Yüzüklerin Efendisi cücesini oynayan ilk siyah kadın olacak.

Amazon dizisinin ilk fragmanı Pazar günü yapılacak Super Bowl etkinliği sırasında yayınlanacak.

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