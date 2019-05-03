"Yüzümüzü yurt dışına da çevirmek Türk sanatına yapılacak önemli katkılardan"

DİLDAR BAYKAN -Türkiye'nin çağdaş sanat galerilerinden Gama Art Gallery, Türk ve yabancı sanatçıların eserlerini New York'ta sanatseverlerle buluşturuyor. Türk sanat tarihinin önemli isimlerinden Devrim Erbil ve genç kuşak sanatçılarından Onur Can Özdemir'in eserleri "Art New York" fuarında sergileniyor. Fuarda Gama'nın standında Bubi, Devrim Erbil, Kerem Giriş ve Onur Can Özdemir gibi Türk sanatçıların yanı sıra, Chris Calvet, David Gerstein ve Max Pepechi yabancı sanatçıların eserleri de görücüye çıkıyor. - "Türk sanatının hak ettiğini görmesi çok önemli" Ankaralı olan ve 2013'ten bu yana resimle uğraşan Onur Can Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çizdiği resimlerin türünü "figürativ ve duygusal sanatlar" olarak niteledi. Özdemir, eserlerinin yurt dışında ilk kez sergilendiğini vurgulayarak, "Eğitimimi de Amerika'da almıştım dolayısıyla, ikinci evim olan Amerika'da bulunmak ve burada ülkemizi temsil etmek benim için çok gurur verici bir şey. Burada Türk sanatını tanıtmak, Türk sanatının hak ettiği değeri görmesi bizim açımızdan çok önemli." diye konuştu. Bunlar da ilginizi çekebilir Rezalet! Öğrencilerine fotoğraflarını yollayıp... Yürek yakan olay! Duyan oraya koştu Uludağ Üniversitesi’nde Ramazan boyunca iftar imkanı

Gama gibi sanatçıların yurt dışına açılmasına imkan tanıyan galerilere ihtiyaç duyulduğunu belirten Özdemir, "Yurt dışına açılmak ve global bir şekilde kendimizi tanıtmak bizim Türk ressamlar olarak eksik kalan bir yanımız. Bu eksiği tamamlamak için de sanatçıların bir araya gelmesi gerek." ifadelerini kullandı. Özdemir, Türk ressamların uluslararası sanatçılar haline gelmeleri için çalışmalar yürüttüklerinin altını çizerek, şunları söyledi: "Yüzümüzü Türkiye'ye olduğu kadar yurt dışına da çevirmek Türk sanatına yapabileceğimiz en önemli katkılardan biri. Kendi ülkemiz içeresinde kendi değerlerimizi biliyoruz. Fakat sanat Türkiye'nin değerlerini yurt dışına tanıtmanın en direkt ve en kolay yolarından birisi. Bunu yapabilmek ve bunu iyi yapabilmek için çok önemli." Özdemir kendisi gibi genç sanatçılara da yılmadan sanata emek verme çağrısında bulundu. - "Burada bulunmak, gurur ve mutluluk verici" Gama Art Gallery kurucusu ve sahibi Şule Claire Altıntaş da galerinin misyonu hakkında şöyle konuştu: