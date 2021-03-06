Yüzün çok yuvarlak denildi! İki ay sonunda yüzü bu hale geldi, çizgi film karakterine benzetildi

Çene kemiklerinin görünümüyle Alvin ve Sincaplar adlı çizgi filmindeki Alvin karakterine benzetilen İtalyan model Luca Marchesi son haliyle şaşkına çevirdi.

Yıllar boyunca çene egzersizleri yaparak bu görünüme ulaştığını söyleyen Luca, TikTok'ta son halini paylaşınca hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

ÇENE EGZERSİZ LASTİĞİYLE BU HALE GELDİ!

Değişen yüzü ve görünümü nedeniyle birçok yere röportaj veren Luca şöyle konuşuyor: ''18 yaşında 104 kiloydum ancak hayalim model olmaktı. En iyi görünüme kavuşabilmek için kendime bir egzersiz programı çizmem gerekiyordu. İdeal kiloya ulaştım ancak ajanslar yüzümün çok yuvarlak olduğunu ve benimle çalışamayacaklarını söylediler. Ben de yüz kaslarımı güçlendirmek için çene egzersiz aletiyle istenilen yüz formuna ulaştığımı düşünüyorum.''

YENİ GÖRÜNÜM TAKİPÇİLERİNE TAKİPÇİ KATTI

Viral olan video, 1,8 milyon izlenmesini elde ederken son görünüm Luca'ya 910 binden fazla takipçi getirdi. Genç model şimdi bir ajansa bağlı olarak çalşıyor.



