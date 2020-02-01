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  4. Yüzündeki yanık izleri nedeniyle evden çıkamayan Miraç, tedavi olmak istiyor

Yüzündeki yanık izleri nedeniyle evden çıkamayan Miraç, tedavi olmak istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 12:37 | Son Güncelleme

 KONYA’nın Kulu ilçesinde 9 yıl önce marangozhanede çırak olarak çalışırken sobaya döktüğü tinerin patlaması sonucu vücudunun yüzde 69’u yanan Miraç Tehik (23), yüzündeki yanıklar nedeniyle evden çıkamıyor.

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA)- KONYA’nın Kulu ilçesinde 9 yıl önce marangozhanede çırak olarak çalışırken sobaya döktüğü tinerin patlaması sonucu vücudunun yüzde 69’u yanan Miraç Tehik (23), yüzündeki yanıklar nedeniyle evden çıkamıyor. Miraç Tehik, özel bir hastanede ameliyat olması gerektiğini, bunun için de 450 bin liraya ihtiyacı olduğunu belirterek, "Çekinmeden gezmek, normal hayatıma dönmek istiyorum" dedi.
Kulu'da liseyi bırakıp bir marangozhanede çırak olarak çalışmaya başlayan Miraç Tehik, 2011 yılının Mart ayında atölyede kömür sobasını tiner döküp tutuşturmak istedi. Bu sırada patlama meydana geldi. Ağır yaralanan Tehik, Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Vücudunun yüzde 69'luk bölümünde ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluşan Miraç Tehik, 4,5 ay yoğun bakımda kaldı. Tehik geçen süre zarfında 45 operasyon geçirdi. Ancak yapılan operasyonlar yüzündeki yanık izlerini gideremedi. Miraç Tehik’in ameliyat olabilmesi için ise 450 bin liraya ihtiyacı var.
‘ÇEKİNMEDEN GEZMEK İSTİYORUM’
Müstakil evlerinin bahçesinden dışarı çıkamayan Miraç Tehik, özel hastanede 5 operasyon geçirmesi gerektiğini belirterek, "Özel hastaneye gönderildim, tedavimin devam etmesi için yüklü para istendi. 9 yıldır tedavi olamıyorum, babam inşaat işçisi aldığı asgari ücret ile 9 kişilik aileye zor bakıyor. Özel hastanede yapılacak olan ameliyatlar pahalı olduğu için karşılayamadık. Ben de artık normal hayatıma dönmek istiyorum. Çekinmeden gezmek istiyorum. Normal hayat sürmek istiyorum" dedi.
CUMHURBAŞKANINDAN YARDIM İSTEDİ
Oğlunu tedavi ettiremediklerini söyleyen Ebu Bekir Tehik ise, "Oğlum yüzde 70 dolaylarında ikinci ve üçüncü derecede yandı. Birçok tedavi gördü, fakat tedavinin pahalı olması dolayısıyla gücümüz yetmiyor, tedaviye devam edemiyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca lütfen bize yardım edin, sesimizi duyun. Oğlum da diğer gençler gibi gezmek istiyor. Yuva kurmak istiyor. Onun da doğal hakkı, çocuğum doğuştan böyle değildi, bir türlü kabullenemedi. Askere alınmadı, çürük raporu alınca çok üzüldü, kabullenemedi. Ben çocuğumun sağlığını istiyorum, onun da vatana yararlı bir birey olmasını istiyorum, bunun için de yardımlarınızı bekliyorum" dedi.

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