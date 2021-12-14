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  4. Yüzüne asit atan sevgilisiyle evlenmişti! Baba Yaşar Özek kızı Berfin Özek'e sitem etti

Yüzüne asit atan sevgilisiyle evlenmişti! Baba Yaşar Özek kızı Berfin Özek'e sitem etti

14.12.2021 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 21 yaşındaki Berfin Özek, 2 yıl önce asitli saldırı sonucu yüzünden yaralanmasına neden olan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik ile evlendi. Nikâhı sosyal medyadan paylaşılan fotoğrafla öğrendiğini söyleyen baba Yaşar Özek, "Bunu nasıl yapar? Onu öldürmek isteyen adamla nasıl evlenir?" diyerek kızına sitem etti.

Yüzüne asit atan sevgilisiyle evlenmişti! Baba Yaşar Özek kızı Berfin Özek'e sitem etti

Hatay’ın İskenderun ilçesine bağlı Buluttepe Mahallesi 390 Sokak'ta 15 Ocak 2019'da dershaneden çıkıp evine giden Berfin Özek, bir süre önce ayrıldığı erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik’in asitli saldırısına uğradı. Yüzünde yanık oluşan Özek, yanık ünitesindeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Ancak genç kızın yüzünde ağır yanık izleri kaldı. Sağ gözü görme yetisini kaybeden Özek'in göz kapakları ve dudağına estetik operasyon yapıldı.

TUTUKLANMIŞTI, ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

Saldırının ardından yakalanıp, tutuklanan Çeltik, ‘kasten yaralama’ suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2020 yılı Nisan ayında, davanın görüldüğü 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçe vererek Casim Ozan Çeltik hakkındaki şikayetini geri alan Özek, daha sonra verdiği karardan pişman olduğunu ifade ederek, o dönem büyük bir travma içerisinde olduğunu kaydetti.

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SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Casim Ozan Çeltik son duruşmada tahliye edildi. Berfin Özek ile barışan Casim Ozan Çeltik evlenmeye karar verdi. Berfin Özek, geçtiğimiz günlerde yüzünü tanınmaz hale getiren erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik ile evlendi. Berfin Özek’in evliliği sosyal medyada paylaşıldı.

"ONU ÖLDÜRMEK İSTEYEN ADAMLA NASIL EVLENİR?"

Sabah'tan Gül Kireklo'nun haberine göre kızının yaptığı evlilikle ilgili konuşan Berfin'in babası Yaşar Özek, "Bunu nasıl yapar? Onu öldürmek isteyen adamla nasıl evlenir? Ben babası olarak sosyal medyadan öğrendim nikâhı. Günlerce hastanede yattı. Aylarca ağladım, gözyaşı döktüm. Onaylamıyorum. Nasıl yapar bunu" dedi.

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İskenderun Hatay
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