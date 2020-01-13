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  4. Yüzüne demir saplanmıştı! Emre'den iyi haber geldi

Yüzüne demir saplanmıştı! Emre'den iyi haber geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 14:40 | Son Güncelleme

Antalya'nın Alanya ilçesinde, trafik kazası sonrası yüzüne saplanan demir çubukla Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne getirilen, itfaiye ekibi ve plastik cerrahların ameliyathanede birlikte çalışarak, yaşama döndürdüğü Emre Gündoğan (21), 13 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra servise alındı.

Alanya ilçesinde, 1 Ocak günü saat 02.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, yüzüne bariyerin demir çubuğu saplanan Emre Gündoğan, Alanya Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Demirin sol göz kenarından girip, yüzünden çıktığı Gündoğan, ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne sevk edildi.

Emre Gündoğan'ın ameliyatı için hazırlık yapan AÜ Tıp Fakültesi Rekonstrüktif Estetik ve Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, saplanan demir çubuğun çok büyük olması dolayısıyla itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Ameliyathaneye giren itfaiye ekibi, Gündoğan'ın yüzüne saplanan demirin dışta kalan kısmını kesti. 3 saat süren ameliyatın ardından Gündoğan, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

'BİLİNCİ AÇIK, AĞIZDAN BESLENİYOR'

Prof. Dr. Özlenen Özkan, 13 gün yoğun bakımda tutulan Emre Gündoğan'ın servise alındığını söyledi. Özkan, "1 Ocak günü talihsiz bir olay yaşayan Emre'nin tedavi süreci gayet iyi gitti. Bilinci açık, ağızdan besleniyor. Beyin ve gözündeki sorunlarıyla ilgili doktorları gerekli müdahaleleri yapacak" dedi.

Demirin tek noktadan girdiğini, hastanın bu yüzden şanslı olduğunu, sol göz çukurundan boynuna kadar giren demirin ağırlığını hafifletmek için itfaiye ekiplerinden destek aldıklarını belirten Prof. Dr. Özkan, "İtfaiyeci arkadaşların ameliyathanede titiz çalışmalarından sonra ameliyata devam ettik. Çünkü bölgede bulunan büyük damarların demir tarafından yırtılmış olma ihtimali çok yüksekti. Aldığımız önlemlerden sonra demiri daha güvenli çıkardık. Yoğun bakım sürecini de atlatmış durumda. Her şey yolunda bundan sonraki takiplerde hastanın durumu daha da netleşecek. Beyin ve gözünün son durumunu da gözlemlenecek" diye konuştu.

'KAZAYI HATIRLAMIYORUM'

AÜ Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniği'nde tedavisine devam edilen Emre Gündoğan ise "Hastanede tedavim devam ediyor. Trafik kazası geçirdiğimde aracı ben kullanıyordum. Fakat ne olduğunu hiç hatırlamıyorum. Kazayı nasıl yaptık, hiçbir şey bilmiyorum" dedi.

dsadadsa

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya demir trafik kazası emre gündoğan

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
oDemiri o şekilde Sivri yapana Diyecek söz Bulamıyorum.Hadi hırsızdan korunayım Desen işe yaramaz.Yani ne diye bunları sivriltirler
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