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Yüzüne kezzap atılan Berfin 17 Haziran’da ameliyat olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 18:50 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yüzüne kezzap atılarak ağır yaralanan ve yüzünde kalıcı iz kalan Berfin Özek’in (19) tedavi sürecinde kendisine destek verenlere teşekkür ederek 17 Haziran’da ameliyat olacağını söyledi.15 Ocak’ta İskenderun’a bağlı Buluttepe Mahallesi 390 Sokak’ta dershaneden çıkıp evine doğru giden 19 yaşındaki Berfin Özek’in yolu iddiaya göre eski erkek arkadaşı C.O.Ç.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yüzüne kezzap atılarak ağır yaralanan ve yüzünde kalıcı iz kalan Berfin Özek’in (19) tedavi sürecinde kendisine destek verenlere teşekkür ederek 17 Haziran’da ameliyat olacağını söyledi.
15 Ocak’ta İskenderun’a bağlı Buluttepe Mahallesi 390 Sokak’ta dershaneden çıkıp evine doğru giden 19 yaşındaki Berfin Özek’in yolu iddiaya göre eski erkek arkadaşı C.O.Ç. tarafından kesildi. C.O.Ç., Özek’in yüzüne asit benzeri bir sıvı atıp kaçtı. Yaralanan Berfin Özek, çağırılan ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından da Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yüzünde yanıklar oluşan genç kız, Yanık Ünitesi’nde tedaviye alındı. Berfin Özek’e saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla yakalanan C.O.Ç. tutuklandı.
Berfin Özek’in gördüğü uzun tedavinin ardından taburcu olan ancak yüzünde ağır yanık izleri kaldı. Berfin Özek, İskenderun Kadın Platformu adına Av. Mehtap Sert’in Eğitim Sen İskenderun Şube binasında gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantısına katıldı. Özek, “Bodrum’a gideceğiz, 17 Haziran’da ameliyat sürecimiz başlayacak, eğer bir aksilik çıkmazsa ameliyat olacağım. Bodrum Kadın Dayanışma Derneğine, emeği geçen herkese, her zaman yanımda olan Av. Mehtap Sert’e, İskenderun Kadın Platformuna çok teşekkür ediyorum. Bugün benim gücüm varsa hepsi sizin sayenizde, Sağlık Bakanlığına tedavi masraflarımı karşıladığı için de teşekkür ediyorum dedi. Kadına yönelik her türlü şiddetin, yaşam hakkını tehdit eden, temel bir insan hakkı ihlali olduğuna işaret eden Av. Sert ise toplumu derinden yaralayıp, halkların geleceğini etkilediğini söyledi. Sert, tutuklu sanık Ozan Çeltik hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldığını da sözlerine ekledi Kezzaplı saldırı sonrası yüzü yanan ve kadınların desteğiyle tedavisi yapılan Berfin Özek, herkese teşekkür ederek, “Desteklerinizi bekliyorum. Bu süreçte yanımda olmanızı istiyorum” dedi.

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