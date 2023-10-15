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Yüzüne para atıp, dalga geçmişlerdi! 'Yaşlı kadına eziyet' soruşturmasında karar

15.10.2023 13:48 | Son Güncelleme:
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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, İstanbul'da özel bir hastanenin yoğun bakımında yaşlı hastaya kötü muamelede bulunulmasına ilişkin soruşturmada karar çıktı.

Yüzüne para atıp, dalga geçmişlerdi! 'Yaşlı kadına eziyet' soruşturmasında karar

TİHEK, 5 Ekim 2022 tarihinde sosyal medyada yayımlanan, Bayındır İçerenköy Hastanesi yoğun bakım servisinde çekildiği belirlenen ve sağlık çalışanlarının 79 yaşındaki N.Z.'ye hakaret edip, üzerine para attığı görüntülerle ilgili resen soruşturma başlatmıştı.

'İNSAN ONURUNU ZEDELEYİCİ NİTELİKTE'

Olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Kararda, görüntülerde yer alan N.Z. isimli kadın hastanın 22 Ağustos 2022 tarihinde hayatını kaybettiği hatırlatılarak, hastane bünyesinde çalışan personelin yaşlı ve savunmasız yoğun bakım hastasına yönelik eylemlerinin insan onurunu zedeleyici, sindirici, aşağılayıcı ve küçük düşürücü nitelikte olduğu belirtildi.

HASTANE DE SORUMLU

Söz konusu hastanenin ayrımcılık yasağı ihlalinden sorumlu olduğu vurgulanarak, muhatap hakkında 89 bin 571 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiği ifade edildi.

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3'ER YIL MESLEKTEN MENEDİLMİŞLERDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada olayla ilgili 4 kişi tutuklanmış, ilgili sağlık çalışanları ise Sağlık Bakanlığı'nca 3'er yıl meslekten menedilmişti.

(DHA)

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