Yüzünü arı sokan kadının üst dudağı sosis gibi şişti

Tatil yapan kadının, arı kovanından aldığı bir parça peteği gösteren video 10 milyondan fazla izlendi. İsmi açıklanmayan 29 yaşındaki kadın, Çin’in doğusundaki Ningde şehrindeki Xiapu’ya yaptığı tüm geziyi videoya kaydetti.

Görüntülerde, selfie videosu çekerken bir parça bal peteği koparan kadının, “Bu çok lezzetli” dediği an yer alıyor. Videoda ayrıca parça petek kopardıktan sonra kadının burnunun altına konan bir bal arısı görünüyor. İkinci görüntüde ise kadını sokan arının kendini kurtarma çabası yer alıyor.

Arı nihayet kendini kurtarabildiğinde, iğnesini geride bıraktı. Dudağı hızla şişen kadın ise acılar içinde ağlamaya başladı. Üst dudağı hızla sosis boyutunda şişen kadın sonraki birkaç saat boyunca tıbbi yardım aradı.

Arı tarafından sokulan yerin “cehennem gibi acıdığını” söyleyen kadın içmeye çalıştığı suyun ağzından sızdığını söyledi.

Korkunç bir acı yaratmasına rağmen, arı tarafından sokulan kadının hiçbir hayati tehlikesi bulunmuyor.

29 yaşındaki genç kadın, daha sonra yaptığı açıklamada “Baldan alınan her ısırığın bir bedeli vardır. Dudaklarımdaki şişliğim durmamasından korkuyorum. Bu bir hataydı.”