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  4. Yüzünü arı sokan kadının üst dudağı sosis gibi şişti

Yüzünü arı sokan kadının üst dudağı sosis gibi şişti

İLGİNÇ HABERLER  | 23.06.2020 13:53 | Son Güncelleme

Tatil sırasında arı tarafından sokulduğu için dudakları sosis boyutunda şişen kadının videosu viral oldu.

Yüzünü arı sokan kadının üst dudağı sosis gibi şişti

Tatil yapan kadının, arı kovanından aldığı bir parça peteği gösteren video 10 milyondan fazla izlendi. İsmi açıklanmayan 29 yaşındaki kadın, Çin’in doğusundaki Ningde şehrindeki Xiapu’ya yaptığı tüm geziyi videoya kaydetti.

Görüntülerde, selfie videosu çekerken bir parça bal peteği koparan kadının, “Bu çok lezzetli” dediği an yer alıyor. Videoda ayrıca parça petek kopardıktan sonra kadının burnunun altına konan bir bal arısı görünüyor. İkinci görüntüde ise kadını sokan arının kendini kurtarma çabası yer alıyor.

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Arı nihayet kendini kurtarabildiğinde, iğnesini geride bıraktı. Dudağı hızla şişen kadın ise acılar içinde ağlamaya başladı. Üst dudağı hızla sosis boyutunda şişen kadın sonraki birkaç saat boyunca tıbbi yardım aradı.
Arı tarafından sokulan yerin “cehennem gibi acıdığını” söyleyen kadın içmeye çalıştığı suyun ağzından sızdığını söyledi.

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Korkunç bir acı yaratmasına rağmen, arı tarafından sokulan kadının hiçbir hayati tehlikesi bulunmuyor.

29 yaşındaki genç kadın, daha sonra yaptığı açıklamada “Baldan alınan her ısırığın bir bedeli vardır. Dudaklarımdaki şişliğim durmamasından korkuyorum. Bu bir hataydı.”

Genç kadına yapılan tıbbi müdahalenin detayları bilinmemekle birlikte, arı sokmalarında ciddi reaksiyonlar oluşabilir. Şişme semptomları devam etmesi durumunda tıbbi yardım alınmalıdır.

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Arı tarafından sokulan kişilerin, soluk cilt, şiddetli kaşıntı, dil ve boğazda şişkinlik, nefes almada zorluk, hızlı nabız, bulantı ve kusma, ishla, baş dönmesi ve hatta bilinç kaybı semptomlarına karşı dikkatli olmaları; bu semptomlardan herhangi birini yaşayanların acilen doktora başvurması gerekmektedir.

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