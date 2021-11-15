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Yüzünü bile göstermeden fenomen oldu! Milyonlarca dolar kazanıyor

15.11.2021 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Bambi Blue’ adıyla sosyal medyada ünlenen bir genç kız ailesinin onu evlatlıktan reddetmesinden korktuğu için yüzünü göstermeden paylaşım yapıyor. Mavi saçlarıyla sosyal medya seksi paylaşımlar yapan fenomen isim yılda 2.2 milyon sterlin (yaklaşık 29 milyon 618 bin TL) kazanıyor.

Yüzünü bile göstermeden fenomen oldu! Milyonlarca dolar kazanıyor

Sosyal medya gerçek kimliğini saklamak için ‘Bambi Blue’ ismiyle paylaşımlar yapan 20 yaşındaki genç kız kısa sürede fenomen oldu. Yüzünü göstermemesine rağmen binlerce takipçiye ulaşan genç kızın yarattığı gizem hayranlarında merak uyandırdı. Genç kızın gerçek kimliğini öğrenmek isteyen takipçileri paylaşımlarından ipuçları bulmaya çalıştı. Hatta kimi takipçileri yüzünü göstermesi için binlerce dolar dahi teklif etti.

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“SIR SAKLAMA KONUSUNDA İYİYİM”

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Sosyal medyada yaptığı paylaşımların hiçbirinde yüzünü göstermeyen fenomen isim bu durumun başlarda ailesinden çekindiği için yarattığı bir çözüm olduğunu belirtti. Blue Bambi isimli kullanıcı, “Bu sektöre ailemin bilmesini ve kimliğimin ifşa edilmesini istemeyerek başladım. Arkadaşlarım ve ailemin bu işi yaptığımı öğrenmesi durumunda tamamen reddedileceğimi hissediyorum. Ailem gerçekten çok katı ama onlarla anlaşmanın bir yolunu buluyorum. Sır saklama konusunda iyiyim” dedi.

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“DOĞRU ZAMANI BEKLİYORUM”

Zaman içinde sosyal medyada yarattığı bu imajın daha dikkat çekici olduğunu fark ettiğini dile getiren Blue Bambi, gerçek kimliğimi açıklamak ve yüzümü göstermek için doğru zamanı beklediğini ifade etti. Takipçilerinin yüzünü görmek için heyecanlandıklarını dile getiren Bambi, “Bir hayranım bana 5.000 dolar (50 bin TL ) teklif etti ama reddettim. Başka bir hayranım tek bir yüz fotoğrafım karşılığında bemi İtalya’ya birinci sınıfta uçmayı teklif etti ve ben bunu da reddettim. Doğru anı bekliyorum” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
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