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Yüzünü yıkamak için banyoya girdi! Hayatının şokunu yaşadı 'Öldürmeye kıyamadım'

09.07.2022 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlginç olay Aydın'ın Karacasu ilçesinde yaşandı. Sabah uyanınca yüzünü yıkamak için evinin banyosuna giren Gülaydın Tüfek, gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

Olay, Karacasu ilçesi Ataeymir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülaydın Tüfek (49) isimli vatandaş, sabah saatlerinde evinin banyosuna yüzünü yıkamak için girdiği esnada davetsiz bir misafirle karşılaştı. Banyonun içerisinde dolaşan ve yaklaşık 2 metre uzunluğunda olan engerek yılanı ile karşılaşan Tüfek, karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Banyonun fayanslarında dolaşan yılanın açık olan banyo penceresinden girmiş olabileceğini düşünen Tüfek, yılanın geldiği yerden çıkmasını bekledi. Ev sahibini şaşkına çeviren olay ise saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.

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'ÖLDÜRMEYE KIYAMADIM'

Çiftçilik yaparak yaşamını sürdüren Gülaydın Tüfek, Allah'ın yarattığı tüm hayvanların doğada bir vazifesi ve amacı olduğunu söyleyerek, yılanı öldürmeye kıyamadığını ve pencereden çıkamayan yılanı, banyo giderinin kapağını açarak çıkmasını sağladığını söyledi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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