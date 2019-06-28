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"Yüzyılın Anlaşması başarısızlığa mahkumdur"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 14:46 | Son Güncelleme

Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri: "Onlar Filistin davasına komplo kuruyor. Ancak Allah Müslümanlara yardım edecektir ve Yüzyılın Anlaşması başarısızlığa mahkumdur"

KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da okunan cuma hutbesinde, Yüzyılın Anlaşması planının başarısızlığa mahkum olduğu vurgulandı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cuma hutbesini, Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve eski Kudüs-Filistin Müftüsü Şeyh İkrime Sabri okudu.

Şeyh Sabri hutbede, 25-26 Haziran tarihinde ABD’nin öncülüğünde Bahreyn’in başkenti Manama’da düzenlenen "Refah İçin Barış" başlıklı Filistin konulu ekonomi çalıştayını ele aldı.

Arap ülkelerinin çok aciz bir durumda olduklarını ve ABD’nin Yüzyılın Anlaşması planını desteklediklerini vurgulayan Şeyh Sabri, "Onlar Filistin davasına komplo kuruyor. Ancak Allah Müslümanlara yardım edecektir ve Yüzyılın Anlaşması başarısızlığa mahkumdur." ifadelerini kullandı.

Şeyh Sabri, hutbede Arap ve İslam dünyasının parçalanmışlığına ve emperyalist güçlerin emirlerine itaat ettiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Küfür ve kibir güçleri Arap ve İslam dünyasına saldırıyor. Bundan da acısı Arap ve İslam ülkelerinin birbirlerine düşmüş olmasıdır."

- Yüzyılın Anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planının detayları netleşmese de uluslararası basında planın detaylarına ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

Bu haberlere göre plan, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda, İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "Yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkının lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

ABD öncülüğünde Bahreyn'in ev sahipliğinde 25-26 Haziran tarihlerinde başkent Manama'da düzenlenen "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayı, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olarak öne çıktı.

Çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerini de söz konusu çalıştayı boykota çağırmıştı.

Filistin'in boykot çağrısına rağmen çalıştaya ev sahibi Bahreyn'in yanı sıra, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Fas katılmıştı. İsrailli yetkililer çalıştaya davet edilmezken, bu ülkeden iş insanları ve bazı gazeteciler ise toplantıya iştirak etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Kudüs Filistin israil Kudüs

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