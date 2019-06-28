KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da okunan cuma hutbesinde, Yüzyılın Anlaşması planının başarısızlığa mahkum olduğu vurgulandı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cuma hutbesini, Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve eski Kudüs-Filistin Müftüsü Şeyh İkrime Sabri okudu.

Şeyh Sabri hutbede, 25-26 Haziran tarihinde ABD’nin öncülüğünde Bahreyn’in başkenti Manama’da düzenlenen "Refah İçin Barış" başlıklı Filistin konulu ekonomi çalıştayını ele aldı.

Arap ülkelerinin çok aciz bir durumda olduklarını ve ABD’nin Yüzyılın Anlaşması planını desteklediklerini vurgulayan Şeyh Sabri, "Onlar Filistin davasına komplo kuruyor. Ancak Allah Müslümanlara yardım edecektir ve Yüzyılın Anlaşması başarısızlığa mahkumdur." ifadelerini kullandı.

Şeyh Sabri, hutbede Arap ve İslam dünyasının parçalanmışlığına ve emperyalist güçlerin emirlerine itaat ettiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Küfür ve kibir güçleri Arap ve İslam dünyasına saldırıyor. Bundan da acısı Arap ve İslam ülkelerinin birbirlerine düşmüş olmasıdır."