"Yüzyılın anlaşması İslam ümmetini hedef alıyor"

Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye, ABD'nin yüzyılın anlaşması projesinin Arap ve İslam ümmetini hedef aldığını belirtti.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Hayye, Filistin meselesinin tarihindeki en zorlu yılın 2018 olduğunu, bu yılda Filistin meselesine derinden darbe vuran ciddi gelişmelere tanık olunduğunu söyledi.

ABD tarafından açıklanması beklenen ve bazı Arap ülkeleri tarafından desteklendiği iddia edilen "Yüzyılın Anlaşması" projesine dikkati çeken Hayye, "Yüzyılın Anlaşması, bilinmeyen bir şey değil. Bazıları bu projenin Filistin'i hedef aldığını sanıyor ancak Arap ve İslam ümmetini hedef alıyor. Tam merkezine yerleştirilen Filistin meselesi, bir geçiş kapısı." dedi.

- İsrail'le normalleşme süreci

Hamaslı yetkili, "Filistinlilerin Yüzyılın Anlaşması projesini engelleyen bir set olarak" görülmesinin ardından Washington ile Tel Aviv'in, Müslüman ülkelerin İsrail'le normalleşmesi adına bazı uygulamalar başlattığını aktardı.