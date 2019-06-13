"Yüzyılın Anlaşması İsrail'in güvenliğine öncelik veriyor"

KUDÜS (AA) - ABD'nin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Washington yönetiminin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda hazırladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelenen planda İsrail'in güvenliğine öncelik verildiğini söyledi.

Israel Hayom gazetesinse verdiği röportajda Haley, Yüzyılın Anlaşması'nı okuduğunu, planın hem Filistin'in hem de İsrail'in istek ve hassasiyetlerini dikkate aldığını iddia etti.

Haley, "çok iyi ve dikkatlice" hazırlandığını ileri sürdüğü planın hayata geçmesi konusunda ümitvar olduğunu belirterek, "Elbette kolay olmayacak. Her iki tarafta bu planı sevmeyebilir hatta nefret edebilir fakat her iki taraf da barışı istemeli. Eğer ki barış isterlerse planın detaylarına ABD değil İsrail ve Filistin karar verecek. Bu nedenle söz konusu plana bir şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Planın ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı ve damadı Jared Kushner ile ABD'nin Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt tarafından hazırlandığını anımsatan Haley, "İsrail'in Yüzyılın Anlaşması planı konusunda endişelenmesine gerek yok. Çünkü Kushner ve Greenblatt bu plana odaklandı. Ana hedeflerden birisi İsrail'in güvenlik çıkarlarına zarar vermemek. Onlar (Kushner-Greenblatt) İsrail'in güvenliğini korumanın önemini anlıyor." diye konuştu.