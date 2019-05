"Yüzyılın Anlaşması ölü projedir"

Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi Başkanı Caca, Filistin-İsrail meselesinin çözümü için sunulan Yüzyılın Anlaşması'nın Lübnan'a yönelik etkilerine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Bu bağlamda Lübnan'daki Filistinli mültecilere vatandaşlık verilmesi veya diğer birtakım talepler olabilir. Bu taleplerin karşılık bulması ise mümkün değildir. Vatandaşlık verilmesi konusunda hiç kimse Lübnan'a baskı yapamaz, çünkü bu sadece Lübnan hükümetinin egemenliğinde olan bir durum. Lübnanlılar anayasaya bağlı kalmaya devam ettiği sürece, bütün dünya ülkelerinin üzerinde ittifak ettiği bir karar olsa bile hiç kimse Lübnan'da yaşayan Filistinli veya diğer mültecilere vatandaşlık vermeye güç getiremez."

- ABD-İran gerilimi ve İsrail'in Lübnan'a saldırma ihtimali

ABD ile İran arasında yükselen tansiyonun bölgeye büyük etkileri olacağına işaret eden Caca, taraflar arasındaki gerginliğin artmasıyla ekonomi, sosyal ve siyasi alanları etkisi altında bırakacağını ifade etti.

Lübnan'ın da bölgedeki diğer ülkeler gibi söz konusu gerginlikten etkilendiğinin altını çizen Caca, "Bölge (Orta Doğu) halihazırda, her an patlayabilecek bir volkanın üzerinde duruyor. Lübnan'ı bu volkana sürüklemeye çalışan her kim olursa olsun Lübnan ve halkına karşı büyük bir suç işlemiş olacak." dedi.