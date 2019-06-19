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"Yüzyılın Anlaşması planı ancak Arap dünyasının kabulüyle uygulanabilir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 19:12 | Son Güncelleme

"Yüzyılın Anlaşması planı ancak Arap dünyasının kabulüyle uygulanabilir"

BEYRUT (AA) - Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Arap dünyasının kabulü olmaksızın ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planının uygulanamayacağını söyledi.

Berri, milletvekilleriyle gerçekleştirdiği olağan haftalık toplantısında, "Yüzyılın Anlaşması" planının kabul edilemez ve bu konudaki tutumlarının değişmez olduğunu belirtti.

"ABD'nin Yüzyılın Anlaşması planının ancak Arap dünyasının kabulüyle uygulanabileceğini" söyleyen Berri, Filistin'in söz konusu plan karşısında tüm gruplarıyla birlikte sergilediği birlik ve beraberlik tutumundan övgüyle söz etti.

- Yüzyılın Anlaşması Planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın da destek verdiği belirtilen "Yüzyılın Anlaşması" planının, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ileri sürülüyor.

Bir diğer iddiaya göre ise plan; Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

- Lübnan-İsrail sınırındaki durum

Berri, Lübnan ile İsrail arasında uzun süredir gündemde olan kara ve deniz sınırları meselesine ilişkin ise ülkesinin bu konudaki tutumunun değişmez ve sabit olduğunu kaydetti.

Meclis Başkanı Berri, Lübnan topraklarının bir metrekaresinden dahi vazgeçilemeyeceğini vurguladı.

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün, İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

Lübnan'ın Ocak 2017'de petrol ve doğal gaz arama sürecini başlatmasının ardından İsrail parlamentosu da mart ayında Lübnan'ın arama yapacağı bazı bölgelerin İsrail kara suları içinde olduğunu iddia eden yasa tasarısını onaylamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Berri Lübnan yüzyılın anlaşması

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