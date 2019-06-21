Lübnan'da ABD'nin Yüzyılın Anlaşması planına karşı bir araya gelen Arap siyasetçi, düşünür ve gazeteci, "Filistin'in satılık olmadığını, ABD'nin 'Yüzyılın Anlaşması' planına ortak olan devletlerin hain olduğunu" vurguladı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Arap siyasetçi, düşünür, gazeteci, diplomat ve Filistinli gruplardan oluşan temsilcilerin katılımıyla "Yüzyılın Anlaşması Karşıtı Gazeteciler" konferansı düzenlendi.

Konferansın sonuç bildirgesinde Filistin'in satılık olmadığı, gelecek nesillerin hakkı olduğu vurgulanarak, "ABD'nin 'Yüzyılın Anlaşması' planına ortak olan devletler haindir. Doğrudan ya da dolaylı olarak bu plana katılan her devlet, Filistin'in hakkına ihanet etmektedir." denildi.

Söz konusu planın, ABD, Suudi Arabistan ve Bahreyn'in rüşvet vermesi ve Filistin'in müzakerelere teslim olmaya zorlanması olduğu ifade edildi.

Bildiri "Vakit geldi. Net bir tutum gerekli. Sulha hayır, müzakereye hayır." ifadeleriyle son buldu.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın da destek verdiği belirtilen "Yüzyılın Anlaşması" planının, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ileri sürülüyor.