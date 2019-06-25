"Yüzyılın anlaşmasını uygulamaya yardımcı her türlü kolaylığı reddediyoruz"

Açıklamada, mevcut aşamada Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetiminin, Filistin haklarını inkar eden, uluslararası anlaşmalara ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine aykırı "Yüzyılın Anlaşması" adını verdikleri girişim kapsamında, Filistin meselesini yok etmeye ve ortadan kaldırmaya, kalan Filistin topraklarını tam olarak kontrol altına almaya, işgal altındaki Filistin'de kalan vatandaşları tehcir etmeye, mültecilerin geri dönüş haklarını yok etmeye ve İsrail'in söylemini yerleştirmeye çalıştığı kaydedildi.

İDSB, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Cansuyu Derneği, Dünya İslam Sağlık Birliği gibi 61 sivil toplum kuruluşu, "Yüzyılın Anlaşması ve Bahreyn Çalıştayı" başlıklı açıklamalarında, Filistin ve Kudüs meselesindeki güncel olayların ve gelişmelerin hızlandığını belirtti.

İSTANBUL (AA) - İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği'nin (İDSB) de aralarında bulunduğu 61 sivil toplum kuruluşu, "Yüzyılın Anlaşması"nı uygulamaya yardımcı olacak her türlü kolaylığı, bu anlaşmanın adımlarından birisi olan Bahreyn Krallığı'ndaki Manama çalıştayının çıktılarını reddettiklerini bildirdi.

Çok büyük sorunlarla karşı karşıya olunduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bizler işgal altındaki Filistin'deki kardeşlerimizin başına gelen, Filistin toplumunun bütün bileşenlerini etkileyen ve binlerce Filistinlinin şehit olmasına sebep olan çok büyük ihlalleri her gün takip ediyoruz. Hapishanedeki esirlerin sıkıntıları ve Gazze Şeridi'nde abluka altında olanların inlemeleri bizlere ulaşıyor. Buna karşılık Kudüs'ü, işgalci İsrail'in başkenti yapmak için yerleşim operasyonları ve Yahudileştirme politikaları devam ediyor ve Kudüs'ün İslami özellikleri yok ediliyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, bildiriyi imzalayan sivil toplum kuruluşlarının, İsrail'in topraklarını işgaline karşı mücadelelerinde Filistin halkıyla tam bir dayanışma içinde oldukları ilan edildi.

Filistin meselesine dokunan tüm proje ve anlaşmaların durdurulması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, Filistin halkının haklarını elde etmesi ve onları kullanabilmesi gerektiği vurgulandı.

"Bizler, Filistin halkını, özgürlüğünü elde edinceye ve başkenti Kudüs olan bağımsız devletini kuruncaya kadar desteklemeye devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi: