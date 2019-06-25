"Yüzyılın Anlaşması'nın İsrail'e olumsuz yansımaları olacak"

Fetih Hareketi Merkez Komitesi Üyesi Abbas Zeki, ABD'nin İsrail-Filistin meselesine çözüm bulmak iddiasıyla hazırladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelenen planın İsrail'e olumsuz yansımaları olacağını belirtti.

Fetih yetkilisi Zeki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin davasıyla ilgili Amerikan çılgınlığı, bölgede durumun patlak vermesinden korkan İsrail'e olumsuz yansımaları olacak." diye konuştu.

Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenecek "Refah için Barış" adlı çalıştaya ilişkin Zeki, "Dünyanın en karmaşık anlaşmazlığı bu şekilde çözülemez. Batı Şeria'nın İsrail'e ilhak edilmesi ve mültecilerin geri dönüş hakkının da ortadan kaldırılması isteniyor. (Bu çalıştaya katılanların) gaflet uykusundan uyanması gerekiyor." dedi.

Zeki, Filistin halkının Bahreyn Çalıştayı ve Yüzyılın Anlaşması'nı reddetme noktasında birlik olduğuna dikkati çekti.

Bazı Arap ülkelerinin çalıştaya katılma konusunda garip bir şekilde ısrarlı olduğuna işaret eden Zeki, "Araplar her zaman Filistinlilerin onay verdiğini kabul eder ve istemediklerini de 'reddederiz' der. Bugün biz Manama'daki çalıştayı reddediyoruz." ifadelerini kullandı.